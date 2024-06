Een robot moet een vermissingszaak oplossen in Apple’s Sunny

Apple komt met een nieuwe serie met daarin Rashida Jones (The Office) in de hoofdrol. Eigenlijk hoef je niet meer te weten dan dat, toch? De serie heet Sunny en een leuk detail is dat ze samen met een robot op pad gaat in Kyoto, Japan, om een vermissingszaak op te lossen.

Sunny

De serie is gebaseerd op het boek The Dark Manual van Colin O’Sullivan (een Iers auteur) en de trailer heeft een wat Lost in Translation meets Expats-achtige sfeer. Het leven van Suzie, een Amerikaanse vrouw in Kyoto, wordt overhoop wordt gegooid wanneer haar man en zoon verdwijnen in een mysterieus vliegtuigongeluk. Als troostbuddy krijgt ze van het bedrijf van haar man Sunny, één van een nieuwe soort huishoudrobots. Ze moet er eerst niks van hebben, maar uiteindelijk ontwikkelen ze geleidelijk aan een onverwachte vriendschap. En zo komen ze er samen steeds meer achter wat er toch is gebeurd met haar man.

Fascinerend… In ieder geval is Joanna Sotomura de stem van Sunny. Sunny is vanaf 10 juli op Apple TV te zien, maar let op: eerst twee afleveringen en dan elke week eentje.