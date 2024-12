Trailer van Severance seizoen 2 is vooral heel Severance

Severance is een rare serie. Het schuurt tegen briljantie aan, maar daarvoor moet je wel je hersenen kunnen afstemmen op de bizarre situatie die Severance aan je presenteert. Binnenkort krijgt deze Apple-serie een tweede seizoen en daarin belooft het nog meer ‘twisted’ te worden dan in het eerste seizoen.

Severance seizoen 2

Waar het in dat eerste seizoen ook grotendeels ging om het uitleggen van hoe dat product ‘severance’ nou precies werkt, kunnen we in het tweede seizoen echt los met deze vreemde technologie en dan vooral de mensen die er gebruik van maken. Severance is een product van het bedrijf Lumon Industries en je kunt daarmee je brein opsplitsen, waardoor je een deel hebt dat werkt voor Lumon en de werknemersrol onder controle heeft, terwijl je het andere meer voor privé kunt gebruiken en dat dus ook buiten de kantoormuren komt.

Je voelt ongetwijfeld al aan dat daar veel ingewikkeldheden bij komen kijken. Veel vragen, die lang niet allemaal in de serie worden beantwoord en wat misschien zelfs bijdraagt aan de doorkijkbaarheid ervan. In ieder geval belooft het tweede seizoen niet alsnog met die antwoorden te komen: van de trailer alleen al begint ons hoofd te tollen. In de trailer zien we Mark, Dylan, Helly en Irving van Lumon die in het eerste seizoen natuurlijk hebben gesjoemeld met hun severance. Ze zijn een soort helden geworden, maar of er nou helemaal geen reprimandes komen voor hun eerder wat eigenwijze gedrag is onduidelijk.

Vanaf januari op AppleTV+

Waarschijnlijk krijgen we in dit seizoen meer te zien van de kelder van Lumon, en dan zijn er nog de geiten…. We kijken uit naar het tweede seizoen, dat vanaf 17 januari 2025 te zien is op AppleTV+, met hoofdrollen van Zach Cherry, Adam Scott, Britt Lower en John Turturro.