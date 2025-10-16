Spotify werkt aan SongDNA voor wie echt wil muzieknerden

Als je op Spotify een nummer aanzet, dan krijg je meteen mee wat de videoclip ongeveer is, de songtekst, maar ook wie het nummer hebben gemaakt. Dat laatste staat gewoon in een zinnetje weergegeven: weinig speciaal. Daar gaat Spotify nu wat aan doen, want het zou werken aan SongDNA.

SongDNA

SongDNA laat je nieuwe muziek ontdekken door niet de hoofdartiest, maar juist de vele mensen ‘op de achtergrond’ die ook voor de muziek zorgen. Denk aan de schrijver van de songtekst, achtergrondzangers, producenten, componisten, enzovoort. Het wordt een visuele ontdekkingstocht waarbij je de persoon in het midden ziet, met allerlei bollen eromheen die weer andere mensen vertegenwoordigen. Zo kun je snel meer muziek vinden van deze mensen die naast de artiest staan.

Stel dat je wil weten waar de sound van Frenna vandaan komt, dan zal je al gauw merken dat dat vooral Spanker is. Deze muziekproducent heeft echter ook met veel andere Nederlandse artiesten gewerkt, dus dat zul je met SongDNA dan heel makkelijk kunnen zien. Je ziet allemaal losse nummers staan waar Spanker dan ook aan heeft gewerkt. Spotify heeft de nieuwe mogelijkheid nog niet aangekondigd of uitgebracht: hij werd gespot in de code van de app door Jane Manchun Wong.