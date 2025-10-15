Eindelijk geen kinderliedjes meer in je Spotify: er komt een nieuw kinderprofiel

Je kunt je kinderen wel naar Spotify Kids laten luisteren, maar er is nu iets beters: kinderen onder de 13 jaar kunnen binnen het Premium Family-abonnement hun eigen profiel maken. Dat betekent dat ze zelfstandig muziek kunnen ontdekken en playlists kunnen maken, waarbij jij als ouder kunt meekijken. Ze hebben hun eigen plek, en nog beter: dat heb jij dan ook wat meer.

Kinderprofielen op Spotify

Veel ouders hebben er last van: hun hele Spotify-aanbevelingen klinken als een gemiddeld Kinderen voor Kinderen-album. Of als een hyperactieve K-Pop-serie. Nu introduceert Spotify binnen het Premium Family-abonnement iets nieuws, namelijk een eigen kinderprofiel waarbij ouders kunnen meekijken wat kinderen luisteren. Het is geen verrassende wending, want Spotify lijkt meer met sociale mogelijkheden te doen: zo krijgt het de mogelijkheid om direct messages te sturen. Goed om te weten: Interactieve functies zijn ook beperkt op beheerde accounts, met geen toegang tot functies met leeftijdsbeperkingen zoals Berichten.

Goed dus dat er iets meer grip komt op de jonkies van het gezin. Kinderen krijgen hun eigen luisteromgeving en krijgen dan ook persoonlijke aanbevelingen zoals de Discover Weekly. Ouders kunnen daarbij bepaalde content ook blokkeren, zoals nummers waarin wordt gescholden. Ook kunnen ze het kijken van muziekclips verbieden en bepaalde artiesten.