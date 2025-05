Spotify laat je nu een plaatje aanvragen bij de DJ

Spotify introduceert een nieuwe functie voor zijn AI DJ. Mensen kunnen straks ook plaatjes aanvragen, ongeveer zoals dat vroeger in de discotheek ging. Of nu nog steeds, al zijn niet alle deejays daar evenzeer van gecharmeerd. De Spotify-DJ dus wel, al is het spijtige dat wij vanuit Nederland geen deejay in onze Spotify hebben.

AI DJ van Spotify

Veel opties met AI krijgen we in Nederland niet, omdat we tot Europa behoren waar de regels op dat gebied wat strenger zijn. Vaak komt het uiteindelijk wel, maar in afgeslankte versie. Het is te hopen dat de AI DJ van Spotify het wel in vol ornaat haalt, want er zitten veel leuke functies in. De AI DJ werd twee jaar geleden geïntroduceerd en Spotify zegt dat er jaar op jaar dubbel zoveel interacties zijn met deze computer-DJ.

Eerst wat uitleg over wat het precies is. Het is een soort radioshow waarbij een computer-DJ op basis van je luistergeschiedenis nummers draait. Hij geeft daarbij ook context en commentaar over de nummers en artiesten die worden gedraaid, net zoals op de radio, maar dan zonder al die irritante lachsalvo’s, file-informatie en -erger nog- reclame. De DJ maakt een playlist voor je met nummers van jouw smaak en je kunt ook met de DJ-knop de sfeer of genre van de muziek aanpassen. Het is wel alleen beschikbaar voor Premium-gebruikers.