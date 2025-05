Spotify geeft je eindelijk de optie om playlists echt aan te passen

Liedjes in de ijskast zetten

Ook komt er een betere knop om muziek te verbergen. Heb je totaal geen behoefte aan een bepaald nummer in je ‘all time favorites’-playlist, maar wil je wel dat hij erin staat omdat het belangrijk voor je is, dan hoef je hem niet te verwijderen. Je kunt even een pauze instellen waarbij dat nummer even niet wordt gedraaid. Ideaal voor wie bijvoorbeeld een nummer van een begrafenis of een ander emotioneel moment in zijn lijst heeft staan. Daarnaast werkt Spotify aan een snooze-mogelijkheid waarmee je een liedje 30 dagen buitenspel zet.

De bovenstaande mogelijkheden zijn allemaal alleen beschikbaar voor Spotify Premium-gebruikers, maar voor zowel Premium als gratis Spotify-luisteraars komt er iets nieuws. Je kunt in je playlists nu makkelijker muziek toevoegen, sorteren en de lijst aanpassen. Zo kun je makkelijker de titel van je playlist veranderen en -nog beter- eigen cover art maken. Dat is een grote plus, want momenteel kijk je tegen een paar albumcovers aan van nummers die je als eerste in je playlist zette. Ook kun je nummers nu makkelijker in een andere volgorde in je playlist zetten.