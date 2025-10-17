The Leftovers: de beste HBO-serie die je nog niet hebt gezien

Dankzij een veelvoud aan streamingdiensten worden we verzadigd door een continue stroom aan nieuw kijkvoer. Toch loont het om af en toe terug te blikken en een serie uit te lichten die je hoogstwaarschijnlijk heb gemist. In het geval The Leftovers, dat in zijn geheel op HBO Max staat, is dat absoluut de moeite waard. Deze weergaloze serie leert je namelijk niet alleen meer over diens complexe personages, maar net zo goed over jezelf.

Verborgen juweeltje

The Leftovers bestaat uit drie seizoenen en werd tussen 2014 en 2017 uitgezonden via HBO –inmiddels HBO Max. De serie komt uit de koker van Damon Lindelof, die daarvoor de showrunner was van de uiterst succesvolle – maar ook deels gehekelde – hitserie Lost. The Leftovers overstijgt echter zijn eerdere werk – en dat van vele anderen – dankzij een even intelligent als spannend script, ontzagwekkend acteerwerk en een berg aan emoties die je simpelweg door je scherm heen voelt branden.

De serie heeft nooit een groot publiek weten te bereiken, maar fijnproevers proberen sinds de release te pas en te onpas iedereen er van te overtuigen The Leftovers een kans te geven. De show pronkt regelmatig ergens bovenaan op lijstjes met de beste televisieseries van de afgelopen decennia, en bijna iedereen die zich er aan heeft gewaagd lijkt een speciaal plekje in hun hart te hebben gecreëerd voor deze unieke kijkervaring. De hoogste tijd dus om er zelf eens voor te gaan zitten.