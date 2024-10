Je kunt nu audioboeken luisteren op Spotify met Audiobooks

15.000 Nederlandstalige audioboeken

Je kunt meteen 15.000 Nederlandstalige audioboeken luisteren, mits je een Premium-account hebt op het platform. Ook kun je ze niet allemaal luisteren: er zitten wel degelijk restricties op. Net als in Frankrijk, België en Luxemburg, waar de mogelijkheid ook wordt geïntroduceerd, mag je twaalf uur luisteren per maand. Verslind je boeken, dan kun je voor 9,99 euro nog eens 10 uur langer luisteren. Ben je ook door die 10 extra uren heen, dan kun je steeds voor 9,99 euro in diezelfde maand 10 uur bij blijven kopen.

Breekt er een nieuwe maand aan, dan gaat het tijdsoverschot niet weg: dat blijft staan tot 12 maanden na de aanschafdatum. Heb je helemaal geen Premium-account, dan kun je audioboeken alleen luisteren door ze los aan te schaffen. We zijn wel een beetje speciaal, want het is voor het eerst dat Audiobooks worden geïntroduceerd in een niet-Engelstalige markt.