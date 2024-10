Zo kun je muziek luisteren op Spotify als je niets hebt gedownload

Spotify komt met iets dat op smart downloads van Netflix lijkt. Het idee is dat je hiermee muziek kunt luisteren die je niet van tevoren zelf hebt gedownload. Spotify downloadt zelf stiekem muziek voor je, zodat je ook als je na het opstijgen in het vliegtuig bedenkt dat je muziek nodig hebt, toch nog iets kunt luisteren.

Spotify offline luisteren

Je kunt al offline muziek luisteren via Spotify als je liedjes downloadt. Je kunt als je bijvoorbeeld gaat vliegen al vroeg bedenken dat je onderweg graag naar het nieuwe album van Childish Gambino wil luisteren, waardoor je die vast kunt downloaden met de downloadknop die je in die afspeellijst vindt.

Spotify laat je ook zonder internet en iets te hebben gedownload muziek luisteren, door de nieuwe functie die Offline Backup heet. Het is niet een back-up van al je muziek, maar een selectie van nummers die je recent hebt geluisterd worden in de achtergrond gedownload wanneer je online bent, zodat je toch nog muziek kunt luisteren wanneer je geen internet hebt. En dan niet ineens André Hazes als je daar nooit naar luistert, maar gewoon je eigen muziek.

Offline Backup

De Offline Backup is alleen beschikbaar voor mensen met een betaald abonnement op Spotify. Als Premium-abonnee hoef je dan dus nooit om muziek verlegen te zitten. De nummers veranderen als je online bent en weer wat anders luistert. Deze week wordt de nieuwe functie uitgerold en hij wordt actief als je meer dan vijf nummers hebt geluisterd, maar je moet het wel eerst aanzetten. Dat doe je door in Spotify binnen de instellingen naar ‘Offline muziek luisteren’ te gaan en bij Opslag het vinkje te zetten.

Het is nog steeds wachten op een echt grote toevoeging aan Spotify, namelijk de mogelijkheid om lossless audio te luisteren met HiFi. Het is al jaren geleden beloofd, maar we wachten er nog steeds op, in de hoop dat het snel komt. Apple Music, één van de grootste concurrenten van de streamingdienst, heeft het al jaren. Spotify praat er wel weer wat meer over de laatste tijd, maar we geloven het pas als we het.. horen. Of dat nou offline is of online.