Amsterdam Narcos vanaf oktober exclusief te zien op SkyShowtime

SkyShowtime heeft aangekondigd dat de nieuwste toevoeging aan de BAFTA-bekroonde Narcos-reeks er komt: Amsterdam Narcos. Vanaf 26 oktober is de documentaireserie exclusief te streamen via het platform.
Na eerdere edities over Ibiza, Dublin en Liverpool, richt de makers zich nu op Nederland. Amsterdam Narcos belicht hoe de hoofdstad in enkele decennia uitgroeide van een vrijplaats voor hippies en alternatieve cultuur tot de onbetwiste drugshoofdstad van Europa.
De serie onderzoekt hoe het Nederlandse gedoogbeleid rond hasj onbedoeld de deur openzette voor internationale drugssmokkel. De Amsterdamse havens en de tolerante houding maakten de stad aantrekkelijk voor criminelen. In de loop van de jaren zeventig tot begin jaren 2000 veranderde Nederland in de ogen van de buitenwereld in een ‘narcostaat’.
Met rauwe en persoonlijke getuigenissen schetst de serie een onthullend beeld van hoe hasjsmokkel uitmondde in gewelddadige conflicten, hoe illegale feesten de explosieve opkomst van xtc mogelijk maakten en hoe grootschalige cocaïnesmokkel de stad overspoelde.
Amsterdam Narcos bevat exclusieve interviews met sleutelfiguren die deze periode van dichtbij hebben meegemaakt. Onder anderen Thea Moear, Ilja Reiman en Johan en Brenda Toet vertellen hun verhaal. Hun perspectieven, gecombineerd met inzichten van rechercheurs die probeerden de netwerken te ontmantelen, maken de serie een indringend portret van een tijdperk waarin Amsterdam het centrum werd van een dodelijke miljardenindustrie.
De Narcos-reeks van SkyShowtime kreeg eerder lof voor de edities Ibiza Narcos, Dublin Narcos en Liverpool Narcos. Alle drie zijn nog steeds beschikbaar om te streamen op het platform. Met Amsterdam Narcos komt daar een nieuw hoofdstuk bij, waarin de Nederlandse hoofdstad een hoofdrol speelt.
Alle afleveringen van Amsterdam Narcos zijn vanaf 26 oktober 2025 exclusief te zien op SkyShowtime. Het platform is beschikbaar via de SkyShowtime-app (iOS, Android, tvOS, Android TV), via LG en Samsung Smart TV’s, Google Chromecast en via de website skyshowtime.com