Amsterdam Narcos vanaf oktober exclusief te zien op SkyShowtime

SkyShowtime heeft aangekondigd dat de nieuwste toevoeging aan de BAFTA-bekroonde Narcos-reeks er komt: Amsterdam Narcos. Vanaf 26 oktober is de documentaireserie exclusief te streamen via het platform.

Na eerdere edities over Ibiza, Dublin en Liverpool, richt de makers zich nu op Nederland. Amsterdam Narcos belicht hoe de hoofdstad in enkele decennia uitgroeide van een vrijplaats voor hippies en alternatieve cultuur tot de onbetwiste drugshoofdstad van Europa.

Van gedoogbeleid tot narcostaat

De serie onderzoekt hoe het Nederlandse gedoogbeleid rond hasj onbedoeld de deur openzette voor internationale drugssmokkel. De Amsterdamse havens en de tolerante houding maakten de stad aantrekkelijk voor criminelen. In de loop van de jaren zeventig tot begin jaren 2000 veranderde Nederland in de ogen van de buitenwereld in een ‘narcostaat’.

Met rauwe en persoonlijke getuigenissen schetst de serie een onthullend beeld van hoe hasjsmokkel uitmondde in gewelddadige conflicten, hoe illegale feesten de explosieve opkomst van xtc mogelijk maakten en hoe grootschalige cocaïnesmokkel de stad overspoelde.