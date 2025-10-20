Terminator-icoon Linda Hamilton is de schurk in Stranger Things

Het is na zoveel jaar moeilijk te bevatten dat Stranger Things op zijn einde loopt, maar het gaat toch echt gebeuren. Echter hebben de makers wel besloten het op een fenomenale manier te doen: Terminator-icoon Linda Hamilton speelt de schurk in het slotstuk van de sci-fi-serie.

Sarah Connor uit Terminator

Als er iemand weet hoe je met een apocalyptische situatie moet omgaan, dan is Sarah Connor uit Terminator wel. Connor wordt gespeeld door Linda Hamilton en die actrice zal ook in het slotstuk van het geliefde Stranger Things voorbijkomen. Ze speelt de rol van Dr. Kay en ze werkt voor de overheid, maar het lijkt erop dat ze dat niet per se uit de goedheid van haar hart doet. Ze is hyperintelligent en heel intimiderend, zo verklappen de makers van de serie aan Empire Magazine. Ze is eigenlijk een wetenschapper, maar ze kan prima met een pistool omgaan, dus de kinders kunnen maar beter extra goed opletten.

Of we echter zoveel oog kunnen hebben voor Hamilton is nog afwachten, want het grootste mysterie uit de hele serie schijnt te worden opgelost in dit laatste seizoen. Het wordt echt een afsluitend seizoen, beloven de showrunners. Weten we straks eindelijk meer over die gekke Upside Down waar we al zo lang naar kijken.