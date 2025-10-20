Terminator-icoon Linda Hamilton is de schurk in Stranger Things

Het is na zoveel jaar moeilijk te bevatten dat Stranger Things op zijn einde loopt, maar het gaat toch echt gebeuren. Echter hebben de makers wel besloten het op een fenomenale manier te doen: Terminator-icoon Linda Hamilton speelt de schurk in het slotstuk van de sci-fi-serie.
Als er iemand weet hoe je met een apocalyptische situatie moet omgaan, dan is Sarah Connor uit Terminator wel. Connor wordt gespeeld door Linda Hamilton en die actrice zal ook in het slotstuk van het geliefde Stranger Things voorbijkomen. Ze speelt de rol van Dr. Kay en ze werkt voor de overheid, maar het lijkt erop dat ze dat niet per se uit de goedheid van haar hart doet. Ze is hyperintelligent en heel intimiderend, zo verklappen de makers van de serie aan Empire Magazine. Ze is eigenlijk een wetenschapper, maar ze kan prima met een pistool omgaan, dus de kinders kunnen maar beter extra goed opletten.
Of we echter zoveel oog kunnen hebben voor Hamilton is nog afwachten, want het grootste mysterie uit de hele serie schijnt te worden opgelost in dit laatste seizoen. Het wordt echt een afsluitend seizoen, beloven de showrunners. Weten we straks eindelijk meer over die gekke Upside Down waar we al zo lang naar kijken.
Eigenlijk hebben we inmiddels al geaccepteerd dat die Upside Down bestaat en vergeten we die vraag te stellen wat het toch is en waar het vandaan komt, maar daar belooft in de komende maanden dus antwoord op te worden gegeven. Maar we krijgen waarschijnlijk niet alle antwoorden: er komt nog een spin-off aan.
“We knopen alle eindjes aan elkaar: we doen alles wat we nog wilden met de Demogorgons, de Vecna, de Upside Down, de Mind Flayer en Hawkins, plus de personages. Het is een compleet verhaal en daarmee basta.” Er ligt ook aardig wat druk op de makers, want Stranger Things heeft een extreem grote fanbase. Elk Netflix-event bevat zo’n beetje wel iets wat met Stranger Things te maken heeft, zoals het restaurant en de huizen.
Stranger Things seizoen 5 verschijnt in drie delen: 26 november komen er vier afleveringen, Eerste Kerstdag nog drie en dan op Nieuwjaarsdag de allerlaatste.