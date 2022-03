​Netflix’ Choose or Die is een nieuwe Jumanji

Netflix komt met een nieuwe film genaamd Choose or Die en die draait om gamen. In tegenstelling tot wat je zou denken als je de titel leest, is het echter geen interactieve film en dat is wat ons betreft een gemiste kans.

Daar is het echter te laat voor in Choose or Die, waarna ze steeds keuzes moet maken om de dood te voorkomen. En die keuzes maak jij met haar. Spannend, want als je in het spel een verkeerde keuze maakt en je personage legt het loodje: dan sterft diegene in de echte wereld ook. De echte wereld in de Netflix-film: geen zorgen.

Gelukkig wordt deze film wel op een Jumanji-achtige manier aangepakt. Wanneer een behekste oude game zorgt voor een heel nare vloek, moet jij het hoofdpersonage helpen daarin te manoeuvreren. Het hoofdpersonage is ontwikkelaar en komt een op tekst gebaseerde retrogame tegen, iets wat in de jaren ‘90 helemaal hot was. Ze probeert het spel te winnen, maar merkt dat het spel vervloekt is. Ze had de titel, CURS>R misschien toch anders moeten open opvatten.

Niet interactief

Netflix heeft er leuke acteurs bij gevonden, want Iola Evans uit The 100 speelt de hoofdrol en Asa Butterfield uit Sex Education is er ook in te zien. Erg tof, want de eerste trailer ziet er alvast heel goed uit. Het weet een goede mix te maken van actie en horror, waarbij je toch vrij gemakkelijk een ongemakkelijk gevoel begrijpt. Iedereen die gamet kent het: soms zit je zo in het spel dat je zelfs als je iets anders aan het doen bent nog het gevoel hebt dat je het hoofdpersonage uit de game bent.

We schreven het laatst al: Netflix wil graag meer inzetten op interactieve films en series. Een goed idee, want onder andere de trivia-serie Cat Burglar is in de Verenigde Staten heel populair. Hier in Europa hebben veel mensen Bandersnatch gekeken, de interactieve film gebaseerd op de succesvolle serie Black Mirror. Toch heeft Choose or Die ondanks dat de naam anders doet vermoeden niet zo’n interactief karakter.