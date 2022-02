Netflix: interactieve films kunnen mensen inspireren om te gamen

Het was vorig jaar nogal een gerucht: Netflix zou een gamedivisie opzetten. Dat heeft het ooit gedaan, maar uiteindelijk bleek het een storm in een glas water. Veel interessanter zijn nog steeds de interactieve films en series die je op Netflix kunt zien, nou ja, doen, of euh: spelen.

Interactieve films op Netflix De interactieve films en series werken als volgt: je zet een film of serie aan en je ziet dat er geen gewone ‘play’-balk is waarin je de voortgang van de film of serie ziet. Dat komt omdat je in de video steeds keuzes moet maken die het verloop van het verhaal beïnvloeden. Op bepaalde posities in de video worden dit soort vragen voorgeschoteld en je moet altijd tussen twee dingen kiezen. Soms zorgt die keuze ervoor dat je personage doodgaat en je het opnieuw moet proberen: andere keren zorgt het er vooral voor dat een bepaalde situatie anders verloopt, waarna het verhaal weer gewoon doorgaat. Inmiddels wordt het aanbod aan interactieve films en series steeds groter: het zijn er al 18. Bandersnatch (gebaseerd op Black Mirror) en You vs. Wild (van Bear Grylls) zijn de meest bekende producties, maar er is ook Stretch Armstrong: The Breakout, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Minecraft: Story Mode, Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal, Captain Underpants Epic Choice-o-Rama, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, The Boss Baby: Get That Baby!, Spirit Riding Free: Ride Along Adventure, Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie, The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You, Headspace: Unwind Your Mind, You vs. Wild: Out Cold, Escape The Undertaker, Johnny Test's Ultimate Meatloaf Quest en Cat Burglar.

Cat Burglar Helaas hebben we veel van die producties niet beschikbaar in Nederland, wat vooral jammer is in het geval van Cat Burglar. Dit wordt namelijk gezien als dé nieuwe productie van Netflix en hiervan zegt de streamingdienst dat het verwacht dat het ervoor gaat zorgen dat mensen meer interesse krijgen in games. Zo heeft Netflix nog veel meer van dit soort producties in de maak. Het idee bij Cat Burglar is dat het een quiz is, zo komen er middenin de cartoon vragen voorbij als ‘betaalt oke en is moraal gezien oke’ en dan krijg je de keuze tussen architect en stroper. Het moet allemaal natuurlijk in rap tempo worden beantwoord en dat is ook wel heel leuk. Je moet ook wel: is het verkeerd, dan gaat het verhaal niet verder. Tegelijkertijd heeft Netflix dus ook zijn gametak, maar dit is nog een wat losstaand onderdeel. Het werkt als volgt: je gaat met de smartphone waarop je bent ingelogd op Netflix naar de app-store, je zoekt een van de gametitels van Netflix, downloadt deze en vervolgens word je automatisch ingelogd met je Netflix-account en kun je het spel spelen. Voorbeeld van games zijn: Asphalt Xtreme, Card Blast, Dungeon Dwarves, Knittens, Krispee Street, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984 en Wonderputt Forever. Het is een tof initiatief: het kost geen extra geld, er zit geen reclame in, er zijn zelfs geen microtransacties in te vinden. Wel zijn het vrij kleine games en zien we niet helemaal de link met Netflix (op die van Stranger Things na, uiteraard).

Games op een streamingdienst Die link lijkt Netflix wel te willen maken, maar dan vooral met de interactieve content (via TheVerge). “Je kunt dit alleen op Netflix doen. We zijn een techbedrijf, dat zit in ons DNA. Het idee dat je interactie hebt met de content is iets waarmee we over alle genres heen experimenteren.” Het wil wel in ieder geval meer quiz-achtige content maken en het hoopt dat mensen steeds weer opnieuw meedoen. Zo heeft Cat Burglar zes eindes. Aangezien de cartoon maar 15 minuten in beslag neemt, kun je het makkelijk vaker dan één keer doen. “We willen dat mensen interactie hebben, in plaats van achterover hangen met een passieve ervaring. Misschien kunnen we zo meer mensen inspireren om te gaan gamen en zien ze dat er meer op Netflix is dan series en films alleen.” Hoewel Cat Burglar er geweldig uitziet, zien we nog niet direct voor ons hoe Netflix dat precies bedoelt. Wordt er naar Cat Burglar gerefereerd als een soort game? Hoe komen mensen anders van deze cartoon uit bij het gamesegment van Netflix, dat helemaal niet in de app zelf beschikbaar is? Hoe het ook zij, het is te hopen dat Cat Burglar en andere triviashows ook naar Nederland komen, zodat we zelf kunnen ervaren of deze interactieve vorm van kijken inderdaad weet te prikkelen om weer eens een game aan te zwengelen: of dat nu via Netflix is of niet.