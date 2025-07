Apple teaset iets dat met Breaking Bad te maken heeft

Op social media verscheen ineens een afbeelding met een petrischaaltje met geel spul, waarin een smiley is getekend. Er is bij geschreven: ‘Happiness is Contagious’ (Gelukkig zijn is besmettelijk). Daarnaast komt het van de maker van Breaking Bad, Vince Gilligan dus.

Happiness is Contagious

De nieuwe productie wordt vrijdagavond 21:00 uur Nederlandse tijd onthuld. Zo blijkt uit een YouTube-video die Apple TV ook meteen plaatste en waarin wordt afgeteld. Is het een serie, is het een film?

We weten al meer dan de teaser alleen: zo zou het gaan om een psychologische dramaserie met sci-fi-tintje waarin Rhea Seehorn de hoofdrol speelt. Rhea en Vince kennen elkaar nog van Better Call Saul, de succesvolle Breaking Bad-spin-off.

Nieuwe serie van Breaking Bad-maker

Er zouden al twee seizoenen van Happiness is Contagious zijn besteld. De serie speelt zich net als Breaking Bad af in Albuguergue in New Mexico, maar dan is er nogal veel gebeurd in de tussentijd… Science fiction he, vergis je niet. De serie is vorig jaar opgenomen en gemaakt onder de codenaam Wycaro 339.