Dit zijn de meest bekeken Netflix-series van 2025

Netflix heeft bekendgemaakt welke films en series tot nu toe het best bekeken zijn dit jaar. De streamingdienst doet dat normaliter niet door te zeggen hoeveel keer of door hoeveel mensen iets is bekeken. Netflix deelt meestal hoeveel uur iets is bekeken. Echter heeft het ditmaal juist wel gekozen voor hoe vaak iets bekeken is. Het zijn bizarre aantallen, maar het geeft wel een idee van wat de populairste films en series op de streamingdienst zijn.

Bestbekeken Netflix-series

Er is in totaal meer dan 95 miljard uur ver-Netflixt dit eerste half jaar van 2025. Het veelbesproken Adolescence is met 145 miljoen views het meest bekeken (en opvallend: wel met hoe vaak het is bekeken aangeduid). Daarnaast kunnen Missing You (58 miljoen), Black Mirror seizoen 7 (31 miljoen) en Dept. Q. (25 miljoen) rekenen op veel kijkers. Ook werden er veel non-Engelse series gekeken: tien stuks van de 25 meestbekeken series waren niet Engels. Ook niet Nederlands: vooral Zuid-Koreaanse producties doen het goed.

Squid Game is daar natuurlijk het beste voorbeeld van: de drie seizoenen zijn samen 231 miljoen keer bekeken. Het derde en laatste seizoen verscheen heel recent en werd het derde meestbekeken programma. In vier dagen kwamen er 72 miljoen views op ‘binnen’. Liever iets anders Zuid-Koreaans? When Life Gives You Tangerines (35 miljoen), The Trauma Code: Heroes on Call (34 miljoen) en Weak Hero: Class 1 (22 miljoen) zijn ook veel bekeken.

Netflix zegt dat Scandinavische series ook steeds populairder worden. In Nederland is dat volgens ons al veel langer zo, maar de rest van de wereld is nu ook mee: Number 24 (24 miljoen) uit Noorwegen, Secrets We Keep (34 miljoen) uit Denemarken en The Are Murders (33 miljoen) uit Zweden doen het heel goed. En toch nog een Nederlands succesje: iHostage over de Apple-gijzeling werd maar liefst 57 miljoen keer bekeken.