Deze drie mannen zijn nieuw in The Rings of Power seizoen 3

Er wordt gewerkt aan de Lord of the Rings: The Rings of Power seizoen 3 en Amazon Prime Video biedt ons drie nieuwe gezichten. Vandaag onthulde het dat Andrew Richardson (Ponies), Zubin Varla (Andor) en Adam Young (Masters of the Air) worden toegevoegd aan de cast in het derde seizoen.

The Rings of Power

Het filmen is begonnen en de drie Britten, die voornamelijk uit het theater komen, zijn de nieuwe gezichten in het derde seizoen. Dat niet alleen: ook Jamie Campbell Bower (Stranger Things) en Eddie Marsan (Back to Black) zijn in het derde seizoen te zien. Het bijzondere is dat er over de heren verder niets wordt onthuld. Mogelijk is Richardson kapitein van een schip, maar zeker is het niet.

Marsan is weliswaar nieuw als acteur, hij heeft al stemwerk gedaan voor The Rings of Power. Hij doet een stem in drie afleveringen in seizoen 2. Marsans personage schijnt lomp en lelijk te zijn, terwijl Bowers personage juist een knappe ridder is. De regie van dit derde seizoen is onder andere in handen van Sanaa Hamri en Stefan Schwartz. Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, dat is nog onbekend, maar geruchten stellen dat we het kunnen verwachten in augustus 2026.