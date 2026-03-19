Temptation Island Benelux is terug . En zoals altijd draait het om één ding: hoe sterk is je relatie als alles tegen je werkt? Vier koppels laten hun vertrouwde omgeving achter en reizen naar een tropisch paradijs waar ze gescheiden worden van elkaar. Om hen heen: vrijgezellen, aandacht en verleiding.

Bekende gezichten en relaties onder druk

Wat opvalt dit seizoen, is dat meerdere deelnemers al bekend zijn van eerdere realityprogramma’s.

Zo doen Naomi en Jay uit Rotterdam mee, die elkaar leerden kennen tijdens Good Luck Guys. Hun relatie ontstond al voor de camera en staat nu opnieuw onder druk, maar dit keer zonder elkaar in de buurt.

Ook Deborah en Elias uit België zijn geen onbekenden. Zij leerden elkaar kennen bij Ex On The Beach: Double Dutch. Na een korte periode uit elkaar vonden ze elkaar en de liefde opnieuw tijdens de opnames van Hakken over de Sloot seizoen 2. En willen nu bewijzen dat hun relatie bestand is tegen verleiding, ondanks twijfels en jaloezie.

Liefde, onzekerheid en oude fouten

Niet elk koppel begint met een schone lei.

Morena en Rey hebben een intens relatieverleden, waarin vertrouwen al eerder beschadigd raakte. Dat maakt hun deelname extra spannend, zeker omdat controle en jaloezie een rol spelen in hun relatie.

Bij Nella en Burak zit de uitdaging juist in hun persoonlijkheden. Waar zij alles wil uitspreken, houdt hij zich vaker stil. De vraag is of die verschillen hen sterker maken of juist uit elkaar drijven.

Meer dan alleen drama

Temptation Island wordt vaak gezien als puur entertainment, maar het concept blijft interessant. Het programma legt bloot hoe mensen omgaan met aandacht, bevestiging en verleiding. Dingen die ook buiten het eiland een rol spelen, maar daar zelden zo extreem zichtbaar worden. Juist dat maakt het format nog steeds relevant.

Bekend format, maar andere dynamiek

Het seizoen wordt gepresenteerd door Rijk Hofman en Annelien Coorevits . De opzet blijft grotendeels hetzelfde: gescheiden kampen, dates met vrijgezellen en het bekende kampvuur waar alles (wel/niet gemanipuleerd) samenkomt. Daar worden beelden getoond die relaties onder druk zetten en soms compleet doen kantelen.

Maar met deelnemers die al ervaring hebben met reality-tv, kan de dynamiek anders uitpakken dan eerdere seizoenen.

Wanneer kun je kijken?

Het nieuwe seizoen start op dinsdag 21 april met twee afleveringen. Daarna verschijnt elke dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering. De finale staat gepland op 28 mei, gevolgd door een reünie.