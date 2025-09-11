Nieuwe video van The Rings of Power toont Elendils plannen

The Lord of the Rings: Rings of Power zit momenteel middenin in het filmen van seizoen 3. Reden om de fans een kleine glimp te geven van wat eraan zit te komen. Er werd in juli al geteaset dat Sauron terugkomt, maar nu weten we ook wat Elendil van plan is in de toekomstige afleveringen van de serie.

Elendil en Narsil

Amazon steekt bakken met geld in deze serie en dat valt op: ook in deze ‘behind the scenes’ waarin het legendarische zwaard Narsil de hoofdrol heeft. Narsil is een van de beroemdste zwaarden uit de verhalen van Tolkien. Het werd gesmeed door Telchar van Nogrod en de naam bestaat uit Nar, wat vuur of zon betekent, en sil, wat licht en maan betekent. Narsil wordt door Elendil gedragen en dat is ook wat we zien in deze teaser van dat nieuwe seizoen, dat pas over ruim een jaar wordt verwacht in het staartje van 2026.

Wie de boeken heeft gelezen, weet hoe dit gevecht tussen Elendil, Sauron en Narsil afloopt, al is het ook het begin van de Lord of the Rings-films, dus daar kun je het ook van weten. In ieder geval belooft er dus een flinke strijd te worden gevoerd in dat derde seizoen: maar wie het tweede seizoen heeft gezien weet natuurlijk allang dat dat derde seizoen vooral oorlog zal betekenen.