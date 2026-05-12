Krijg je maar geen genoeg van de Fast and Furious-films? Dan hebben we goed nieuws: Peacock werkt blijkbaar aan vier verschillende tv-series gebaseerd op de filmfranchise.

Dat kondigde acteur Vin Diesel aan tijdens een recente presentatie van NBC Universal. Volgens Deadline kon hij niet duidelijker zijn: “Peacock komt met vier series gebaseerd op het Fast and the Furious-universum”.

Toch is een beetje nuance wel op zijn plaats. Deadline claimt dat één serie in ieder geval in de maak is, terwijl de andere drie series qua concept nog uitgewerkt worden bij Universal Television. Zoals we inmiddels wel weten van andere spin-offs, is het dus nog alles behalve zeker dat we alle vier de series uiteindelijk op tv krijgen te zien.

Wat de serie die er sowieso komt betreft, zal Vin Diesel samen met Sam Vincent als executive producer functioneren. Vin Diesel speelt natuurlijk een belangrijke rol in de films , maar of hij ook in de serie gaat acteren is nog niet duidelijk. Verder zullen Mike Daniels (The Vampire Diaries, Sons of Anarchy) en Wolfe Coleman (9-1-1: Lone Star) samen de eerste aflevering pennen. Zij werkten eerder al samen aan Shades of Blue.

Aldus Vin Diesel: “We zijn zoals jullie weten erg beschermend om deze films, maar gedurende het laatste decennium realiseerden we ons dat fans meer willen. Ze willen dat we de personages en hun verhalen uitbreiden. Het afgelopen decennium hebben we dan ook de drang gehad dit via televisie te doen.”

Andere details over de serie – laat staan de drie andere shows – zijn er nog niet. We weten dus ook nog niet wanneer we de eerste serie kunnen verwachten.

Snelle actiefilmfranchise

De allereerste film in de franchise, The Fast and the Furious, kwam in 2001 uit en was toen vooral een leuke film over illegale autoraces. In de loop der jaren is het echter een langlopende franchise geworden waarin de nadruk niet alleen op racen ligt, maar op spectaculaire, over-de-top actie.

De meest recente film in de reeks is het in 2023 uitgekomen Fast X. Ondertussen wachten fans met smart op de allerlaatste film (althans, dat is voor nu de bedoeling): Fast Forever. Dit elfde deel staat gepland voor een release op 17 maart 2028

Met de filmfranchise die als het goed is ten einde loopt, is het dus helemaal geen gek idee dat we meer Fast-actie krijgen via verschillende tv-series. Of er echt vier series zullen komen moet nog blijken, maar we kijken in ieder geval uit naar de eerste!