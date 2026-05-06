HBO Max is bezig met een grote Harry Potter-serie en dat moet een meerjarenplan worden. Wat zeggen we: een tienjarenplan. Het is een enorm project en het eerste seizoen moet nog worden uitgezonden, maar het heeft nu alvast groen licht gekregen voor een tweede seizoen.

Harry Potter op HBO Max

HBO heeft er duidelijk vertrouwen in met zijn tweede seizoen en dat is enerzijds totaal logisch omdat we allang weten dat dit een langlopende serie moet gaan worden. Tegelijkertijd zullen er ook heel wat mensen afhaken van kijken, omdat de maker van deze franchise nu eenmaal JK Rowling is. De schrijfster die met het geld dat ze aan Harry Potter verdient verschillende groeperingen aanhangt die het niet goed voor hebben met mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap.

Het eerste seizoen heet natuurlijk Harry Potter and the Philosopher's Stone, en dat moet uitkomen in de kersttijd (wat wat ons betreft ook de beste tijd is voor iets wat met Harry Potter te maken heeft). De opvolger zal waarschijnlijk naar het tweede boek heten, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Waarschijnlijk blijft Francesca Gardiner de showrunner en Jon Brown (Succession) de co-showrunner.

"Nu we onze plannen hebben uiteengezet voor de overlappende productieschema's — om seizoen één voor Kerstmis af te ronden en dit najaar de productie voor seizoen twee te hervatten — is het duidelijk geworden dat het aanstellen van een co-showrunner essentieel is om ons momentum vast te houden," aldus Gardner. "Ik heb genoten van de samenwerking met Jon vanaf de eerste dag dat we elkaar ontmoetten bij Succession tot aan onze recente tijd samen bij Harry Potter. Ik heb niet alleen enorme bewondering voor zijn schrijfwerk, maar hij is ook een briljante partner en een fijn mens. We hebben geluk met hem."

Nooit te oud voor je uitnodiging

Brown voegde daaraan toe: "Ik vind het ontzettend spannend om met Francesca samen te werken als co-showrunner. Het was een genot om aan Philosopher’s Stone te schrijven en ik wil Francesca en HBO bedanken voor hun vertrouwen in mij om deze bijzondere reis voort te zetten. Blijkbaar ben je nooit te oud om je uitnodiging voor Hogwarts te ontvangen."

Maar de ogen zijn natuurlijk vooral gericht op de nieuwe Harry, Hermione en Ron: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton en Alastair Stout.