Kun je geen genoeg krijgen van The Bear en is de gedachte dat het na het vijfde seizoen over en uit is, ondraaglijk (un-bear-able)? Verrassing: er is op Disney+ ineens een extra special uitgekomen. Het gaat om een aflevering van een uur die Gary heet.

GARY

Op Instagram schrijft Ebon Moss-Bachrach: "COUSINS! PRIMOS! CUGINI!!! Maak je borst maar nat voor GARY!!!! We zijn ontzettend enthousiast om dit kleine avontuur met Richie en Mikey eindelijk te delen. Geschreven door mij en @jonnybernthal. Geregisseerd door de enige echte Christopher Storer. Het maken hiervan was een droom die uitkwam. Dank aan de prachtige mensen van Gary, Indiana en zoals altijd Chicago, Illinois."

Het is een nogal drukke post, maar het komt erop neer dat Richie en Mikey nog wat unfinished business hebben die in deze aflevering van een uur wordt getoond. De gastheer en zijn neef gaan in een soort flashback terug naar n moment wanneer ze een werktripje moesten doen naar Gary, een plaatsje in Indiana. Het belooft een intieme én onthullende aflevering te zijn waarin we meer leren over al die lagen in Mikeys brein. Je zal hun band in een heel ander daglicht gaan zien, zo belooft FX. FX hebben we alleen niet in Nederland, maar we hebben wel Hulu op Disney+ en daar is het te zien. Je zoekt gewoon op Gary op Disney+ en de aflevering staat nu al voor je klaar.