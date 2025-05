Dit is wanneer The Bear seizoen 4 op Disney+ verschijnt

Meestal als we het over culinaire shows hebben, dan hebben we het over Masterchef of Chef’s Table: reality waarin koks het tegen elkaar opnemen of juist een documentaire waarin koks die zich al hebben bewezen in het zonnetje worden gezet. Dat is niet wat The Bear is. Dat is een serie over een ruige gast die een restaurant begint en daarbij door vele hoepels moet springen met zijn team. En dat is nu terug voor een vierde seizoen.

The Bear

Het vierde seizoen wordt waarschijnlijk nog niet het laatste, al denkt men dat het na het vijfde seizoen wel ophoudt. Showrunner Chris Storer heeft wel eens gezegd dat het niet voor altijd maar doorgaat en dan is 5 seizoenen erg netjes. We gaan het zien, eerst maar eens de 10 afleveringen van het vierde seizoen verorberen.

De officiële tekst over het vierde seizoen luidt: “In seizoen 4 “gaan Carmen ‘Carmy’ Berzatto, Sydney Adamu en Richard ‘Richie’ Jerimovich door, vastbesloten om niet alleen te overleven, maar ook om The Bear naar een hoger niveau te tillen. Met nieuwe uitdagingen om elke hoek moet het team zich aanpassen en overwinnen. Dit seizoen gaat het streven naar uitmuntendheid niet alleen over beter worden – het gaat over beslissen wat het waard is om vast te houden.”

The Bear komt terug op 26 juni op Disney+ voor het vierde seizoen.