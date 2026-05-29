Spider-Noir seizoen 1 (Amazon Prime Video)

Spider-Man is een van de populairste superhelden die er is, juist omdat hij zo ‘gewoon’ is gebleven. Fans zitten de laatste tijd dan ook bepaald niet verlegen om gefilmd en geanimeerd materiaal rondom het personage. Met de animatiefilm Into the Spider-Verse en de Marvel-films rondom Tom Hollands versie van het personage (en met nieuwe delen op komst in beide reeksen) valt er dan ook genoeg te genieten.

Spider-Noir is heel andere koek. Hierin speelt de vaak lekker over-de-top acterende Nicolas Cage de rol van Ben Reilly, iemand die in de jaren dertig van de vorige eeuw de straten ontdoet van gespuis. De naam verklapt het al: dit alles wordt in beeld gebracht met een verrukkelijk film noir-sausje, en het is zelfs mogelijk om de serie niet alleen in kleur, maar ook volledig in zwartwit te bekijken op Amazon Prime Video . Het complete eerste seizoen valt daar nu te zien.

Rick and Morty seizoen 9 (HBO Max)

Volwassen tekenfilms zijn al jarenlang helemaal in, en er is weinig zo volwassen als de humor in Rick and Morty. Hierin beleven de briljante en zuipende uitvinder Rick en zijn angstige kleinzoon Morty de gekste avonturen op aarde, in het complete heelal en zelfs in andere dimensies. Het is alweer tijd voor het negende seizoen, dat vanaf nu op HBO Max te zien is. Verwacht dus weer een hoop hachelijke situaties met aliens en een flinke dosis sarcastische humor.

Bugonia (SkyShowtime)

Yorgos Lanthimos is een vrij unieke regisseur. Met films als The Killing of a Sacred Deer en Poor Things heeft hij van houterige dialogen en ongemakkelijke situaties zijn handelsmerk gemaakt. Zijn nieuwste wapenfeit is Bugonia, dat nu op SkyShowtime te zien is. In deze remake van de Zuid-Koreaanse klassieker Save the Green Planet! zien we hoe Teddy (Jesse Plemons) en Don (Aidan Delbis) de ceo van een farmaceutisch bedrijf – intens gespeeld door Emma Stone – ontvoeren. Het tweetal vermoedt namelijk dat zij een buitenaards wezen is dat het einde van de wereld wil inluiden. Dat is natuurlijk van de zotte… toch? Bekijk de film om zelf achter de waarheid te komen.

The Four Seasons seizoen 2 (Netflix)

De comedydramaserie The Four Seasons draait om drie bevriende stellen die elk seizoen met elkaar op vakantie gaan. Maar wanneer één van de koppels uit elkaar gaat, verandert de groepsdynamiek compleet. Het eerste seizoen zal vol met sappige onthullingen en plottwists, en in het tweede seizoen dat nu op Netflix staat zien we hoe de vriendengroep met de nasleep al die gebeurtenissen omgaat. Verwacht weer allerlei heerlijke vakantiebestemmingen, waaronder Italië.

Deli Boys seizoen 2 (Disney+)

Het eerste seizoen van Deli Boys bood een verrukkelijke mix van humor en spanning, en gelukkig kunnen we nu aan het tweede seizoen beginnen op Disney+ . De serie volgt twee broers die na het overlijden van hun vader ondervinden hoe hij toch zo rijk is geworden. Hint: daar ging flink wat drugshandel aan vooraf. De broers doen een poging om het imperium van hun wijlen vader over te nemen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.