Het laatste seizoen van The Boys is nu echt afgelopen, maar het is nog niet klaar met het universum. Vought Rising komt er nu aan, wederom een satirische, Amerikaanse televisieserie die is gebaseerd op de comic van Garth Ennis en Darick Robertson. Het speelt zich af in dezelfde wereld als Gen V en The Boys, maar wel in een andere tijd: we gaan naar de jaren '50.

Het verhaal gaat over het ontstaan van de supes, want dat kwam uit de koker van Frederick Vought. De Duitse wetenschapper ging met het middel V-One naar Amerika en sommige mensen konden het goedje aan (niet iedereen...). De uitverkorenen kregen superkrachten en bleven altijd jong. De serie schuurt hierin aan tegen de realiteit in Amerika in de jaren ; 50, toen er nog grote rassensegregatie was. Een zwarte man wil bijvoorbeeld niet worden ingespoten, maar krijgt Compound V toch in zijn aderen, maar als hij ontsnapt en superkrachten blijkt te hebben, wordt Soldier Boy op hem afgestuurd.

We zien schurken die we al kennen, dus Soldier Boy en Stormfront, die wederom worden gespeeld door Jensen Ackles en Aya Cash. Door hun krachten verouderen ze niet, waardoor dat prima kan. Mason Dye is ook te zien als Bombsight, die je kent uit The Boys, en Ethan Slater is terug als Thomas Godolkin uit Gen V.

Soldier Boy is verliefd op Clara Vought, dus dat beloofd nog wat. Moet je The Boys eerst kijken voordat je straks in 2027 Vought Rising kijkt? Wij raden het wel aan: er zitten al zoveel lijntjes tussen deze serie en de nieuwe spin-off. Daarnaast kun je er ook meteen twee seizoenen Gen V achteraan kijken, want ook dat biedt weer net meer context en bovendien de kracht om je nog dieper dat The Boys-universum in te zuigen.

Wil je The Boys eerst gaan kijken, dan heb je vijf seizoenen om van te genieten. Het is door de gore niet echt een serie om tijdens het eten te kijken, maar sowieso kun je beter niets anders doen als je dit opzet: je wil dit met je volle aandacht tot je nemen. Houd er wel rekening mee dat het af en toe erg gewelddadig uitpakt. Amazon schroomt het niet om hard te zijn in deze serie.