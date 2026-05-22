Videoland, Netflix, Terwijl de mussen van de daken vallen is het misschien wel een goed idee om dit weekend lekker binnen in de airconditioning te blijven, of misschien na een bezoekje aan het strand te genieten van een goede film of serie. Gelukkig is er weer genoeg nieuw kijkmateriaal toegevoegd aan streamingdiensten als HBO Max Amazon Prime Video en SkyShowtime . Wij geven je vijf kijktips!

The Bride (HBO Max)

Afgelopen maart kwam de film nog in de bioscoop uit, maar vanaf nu kun je The Bride ook op HBO Max bekijken. In deze stijlvol geschoten film volgen we het monster van Frankenstein – gespeeld dooor de getalenteerde Christian Bale – die een macabere oplossing voor zijn eenzaamheid heeft. Zijn toekomstige partner wil hij creëren zoals hij zelf ook ooit is ontstaan: door een jonge vrouw (Jessie Buckley) te vermoorden en weer tot leven te wekken als zijn bruid. De film speelt zich af in het Chicago van de jaren dertig uit de vorige eeuw, en het script en de regie zijn in handen van Maggie Gyllenhaal.

Kees Flodder seizoen 1 (Videoland)

Ook in ons (meestal) koude kikkerlandje kunnen we films en series maken. En waar anders dan op Videoland zie je daar het nieuwste bewijs van? Mensen die in de jaren negentig zijn opgegroeid dragen Flodder natuurlijk een warm hard toe, want de films en serie over de asociale gelijknamige familie die een bekakte woonwijk terroriseert ging er toen in als zoete koek.

Enkele decennia later hebben we nu eindelijk een spin-off te pakken in de vorm van Kees Flodder, dat draait om de dochter van het gezin – hier wederom gespeeld door Tatjana Šimić. Wanneer haar dochter gaat trouwen komt ze naar de villawijk Eyckendael, en als je de kapriolen van de Flodder-familie een beetje kent, weet je dat dit niet lang goed kan gaan. Dit weekend kun je alle zes de afleveringen op Videoland bekijken.

The Boroughs seizoen 1 (Netflix)

In de nieuwe Netflix-serie The Boroughs zien we hoe Sam Cooper verhuist naar een gelijknamig, ogenschijnlijk rustig oord voor senioren in New Mexico. Dat deze nieuwe fase van zijn leven even wennen is, spreekt voor zich, maar het wordt nog wat ingewikkelder wanneer hij een monster lijkt te zien. Samen met een groepje inwoners gaat hij op onderzoek uit en ontrafelt hij langzaam het mysterie dat The Boroughs in zijn greep houdt. Spanning, humor en een vleugje scifi-horror ineen! Alle acht de afleveringen zijn nu op Netflix te zien.

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War (Amazon Prime Video)

Nadat we de afgelopen jaren al vier seizoenen van Jack Ryan kregen – een serie gebaseerd op Tom Clancy’s heldhaftige personage – is er op Amazon Prime Video nu een nieuwe film te zien die dat verhaal voorzet, wederom met John Krasinski (The Office) in de rol van de titulaire held. Hoewel Ryan zijn werk als CIA-spion inmiddels naast zich neer heeft gelegd, moet hij in Ghost War toch weer terugkeren om de dader van een reeks mysterieuze aanvallen die wereldwijde instabiliteit veroorzaken te vinden.

Dutton Ranch seizoen 1 (SkyShowtime)

De geweldige serie Yellowstone – over de Dutton-familie die een grote veeboerderij in Montana bestiert – is een groot succes, en daarom verschijnen er ook diverse spin-offs. Na diverse prequelseries en spin-off Marshals is er vanaf dit weekend weer een nieuwe te zien op SkyShowtime , namelijk Dutton Ranch. Hierin krijgen we te zien hoe het dochter Beth Dutton en haar man Rip Wheeler afgaat na de gebeurtenissen in Yellowstone. Zij bouwen een nieuwe ranch in Texas op, maar al snel blijkt dat niet de gehele lokale bevolking daar blij mee is.

