In de laatste trailer voor de serie Spider-Noir wordt een iets traditionelere manier van trailers maken gebruikt, al blijft het bijzonder dat je de trailer zowel in zwart-wit als in kleur kunt bekijken. Dat geldt straks ook voor de serie, als die volgende week op Amazon Prime Video staat: je kunt zelf kiezen of je hem in kleur bekijkt of toch in zwart-wit wil zien. Wij gaan voor zwart-wit, want dat past helemaal bij het detectveverhaal.

Spider-Noir

In de comics draait Spider-Noir om een detective die in de jaren 30 zijn werk doet in New York. Er wordt in de comic vooral de nadruk gelegd op zijn detectivebestaan, maar in de serie zou Nicolas Cage als een Spider-Man met pensioen juist ook tusse simensies gaan hoppen. Verder zijn acteurs als Lamorne MOrris, Brendan Gleeson en Jack Huston in de serie te zien als Robbie Robertsen, Silvermane en Flint Marko. Die laatste is bekend als Sandman.

Het gaat uiteindelijk om een held die superkrachten heeft, webs kan schieen en zo door de stad heen kan slingeren. Ook heeft hij een Spider-Sense waarmee hij aanvoelt dat er onraad is. Hij wordt tegenover iconische Spider-Man schurken gezet zoals The Vulture, The Goblin en The Sandman. De comic en de serie zijn heel bewust in zwart uitgevoerd, al is er dus ook een kleurenversie voor de liefhebbers.

Oren Uziel en Steve Lightfoot

De serie wordt gemaakt door Oren Uziel, Steve Lightfoot en Prime Video. Overigens heet Spider-Man in deze serie niet zo, hij heet The Spider, al is de oorsprong wel zeer gelijk, namelijk na een ontmoeting met een giftige spin. Wel is The Spider uiteindelijk een soort oude versie van Spider-man.

Spider-Man Noir. Spider-Noir vertelt het verhaal van Ben Reilly (Nicolas Cage), een ervaren privédetective met pech in het New York van de jaren 30. Na een diep persoonlijke tragedie wordt hij gedwongen om in het reine te komen met zijn verleden als de enige echte superheld van de stad." De officiële omschrijving is als volgt: "Spider-Noir is een live-action serie gebaseerd op de Marvel -comic. Spider-Noir vertelt het verhaal van Ben Reilly (Nicolas Cage), een ervaren privédetective met pech in het New York van de jaren 30. Na een diep persoonlijke tragedie wordt hij gedwongen om in het reine te komen met zijn verleden als de enige echte superheld van de stad."