Scandi-noir op z’n best: dit zijn de top 10 Scandinavische kijktips op Viaplay

Waarom zijn Scandinavische producties zó populair?

Scandinavische series en films hebben een unieke stijl: minimalistisch, sfeervol, vaak traag maar doelgericht opgebouwd. Ze behandelen universele thema’s als macht, schuld, familie en identiteit, maar dan in een koud jasje met veel ruimte voor visuele storytelling. Denk aan de lange stiltes in The Bridge of het psychologische spel in Borgen.

Daarnaast voelen ze vaak realistischer dan Hollywood-series. Personages zijn menselijk, soms ongemakkelijk gewoon, en dat maakt ze geloofwaardig. Combineer dat met ijzersterk acteerwerk en uitstekende scripts, en je hebt binge-materiaal van topkwaliteit.

Viaplay: dé plek voor Scandinavische content

Viaplay is van oorsprong Zweeds, en dat merk je. Ze investeren zwaar in eigen producties uit Scandinavië en halen daarnaast ook gevestigde klassiekers en nieuwe parels binnen. Wat Viaplay onderscheidt:

Eigen Originals zoals Threesome, Delete Me en Fenris

Grote bibliotheek aan Scandi-noir en misdaaddrama’s

Snelle beschikbaarheid van nieuwe series in Nederland

Topkwaliteit streaming, inclusief ondertiteling en HD-beelden

Of je nu fan bent van detectiveverhalen, familiedrama’s of moderne thrillers, Viaplay heeft altijd iets nieuws (of iets ijzig goed ouds) te bieden.

