Sony werkt aan een serie rondom Spider-Man en die gooit al hoge ogen: en we hebben alleen maar een paar trailers. Het draait om een detective in New York in de jaren '30. De serie is beschikbaar in het zwart-wit en in kleur: wij zijn vooral fan van de zwart-wit-versie.

Spider-Noir

De showrunners zijn Oren Uziel en Steve Lightfoot, maar dat is niet het meest bijzondere aan de serie. Nicholas Cage speelt erin. Het is heel ongebruikelijk dat deze filmacteur in series speelt: dit is zijn eerste keer in een serie. De serie speelt zich af in een alternatief universum binnen Spider-Man, wat op zich superhelden-eigen is natuurlijk.

De serie is al in 2024 en 2025 gefilmd en het komt dit jaar uit. Het verschijnt op 27 mei aanstaande op Amazon Prime Video.

Maar hij is er dus ook in kleur: