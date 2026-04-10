Frank Castle zoekt vrede. Maar of dat lukt... De trailer van de langste Marvel Special Presentation ooit is er - en hij is precies zo rauw als je had gehoopt.

Wat is het?

One Last Kill is een zelfstandige special van 60 minuten - daarmee de langste Marvel Special Presentation ooit. Het formaat werd eerder gebruikt voor Werewolf by Night en Guardians of the Galaxy Holiday Special. Maar waar die specials een lichtere toon hadden, kiest deze voor het donkerste register dat Marvel ooit op Disney + heeft neergezet.

De synopsis: "As Frank Castle searches for meaning beyond revenge, an unexpected force pulls him back into the fight." De trailer laat een Punisher zien die geplaagd wordt door hallucinaties - waaronder zijn oude vriend Curtis Hoyle (Jason R. Moore, terug uit de Netflix-serie) - en in vuur letterlijk wordt meegesleurd in een nieuw conflict.

Bernthal schreef mee

Jon Bernthal speelt Frank Castle en co-schreef het script samen met regisseur Reinaldo Marcus Green, met wie hij eerder samenwerkte voor King Richard en de HBO-miniserie We Own This City. Bernthal heeft lang gezegd dat hij de Punisher op zijn eigen manier wilde terugbrengen: niet "Punisher-lite", maar rauw, psychologisch complex en zonder concessies. Marvel liet hem dat verhaal pitchen en hield hem vervolgens aan elk detail accountable.

Positie in het MCU

De special sluit de kloof tussen Daredevil: Born Again en Spider-Man: Brand New Day, die deze zomer uitkomt. Na de finale van Born Again seizoen 2 op 5 mei volgt One Last Kill op 12 mei - één week later. Daarna duikt Frank Castle ook op in Brand New Day naast Tom Holland's Spider-Man.

Regisseur Reinaldo Marcus Green, bekend van King Richard, staat achter de camera. Robert Elswit - director of photography van There Will Be Blood en Nightcrawler - verzorgt de beelden.