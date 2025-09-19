19.09.2025
Entertainment

Superheldenserie Daredevil krijgt een derde seizoen

By: Laura Jenny

BlogEntertainment

Marvel en Disney zijn blijkbaar tevreden met de prestaties van de Daredevil-serie, want Born Again krijgt een derde seizoen. Veel mensen zijn blij om Charlie Cox weer in de rol van de blinde held te zien en daarom mag hij in 2026 tijd vrijmaken voor een nieuw seizoen met avonturen.

Daredevil: Born Again

De eerste serie van Daredevil was op Netflix te zien en bevatte grotendeels dezelfde acteurs als deze nieuwe serie, die de bijtitel Born Again draagt. We hebben bijvoorbeeld Wilson Fisk/Kingpin, die weer met veel verve wordt gespeeld door Vincent D’Onofrio. En dus ook de hoofdrol van Matt Murdock/Daredevil, die Charlie Cox uit het geweldige Boardwalk Empire speelt. Op Netflix was het na drie seizoenen voorbij, maar nu heeft het op Disney+ twee seizoenen en is nu dus een derde seizoen aangekondigd. 

Geen einde, voor zover bekend, gewoon een nieuw seizoen. Het was wel even schrikken toen Charlie Cox het over seizoen 2 leek te hebben als het laatste seizoen tijdens een comic-con-event, maar blijkbaar is er gewoon nog derde seizoen dat komt en misschien zelfs wel meer. In ieder geval is nu door een Marvel-topman bevestigd dat dat derde seizoen er komt en dat het volgend jaar wordt opgenomen.

Defenders, misschien?

We weten nog weinig, al hebben we natuurlijk wel informatie door de seizoenen heen, die lijken te leiden naar bepaalde gebeurtenissen. Kingpin neemt de macht over in New York en Murdock is vastbesloten om zijn aartsvijand te verslaan. Nu seizoen 2 Jessica Jones terugbracht en Matthew Lillard toevoegde lijkt er een soort Avengers-achtige situatie te kunnen komen, bestaande uit Defenders. Wij zijn er klaar voor.

Laura Jenny
Laura Jenny
Laura Jenny

