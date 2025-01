Daredevil: Born Again-trailer is uit: welkom terug Matt Murdock

Daredevil is een van de leukere Marvel-series ooit. Het had eerst zijn honk op Netflix, maar nu Disney+ de licentie weer heeft, kunnen we Matt Murdock verwachten op die streamingdienst. En dat weten we zelfs zeker, want er is een nieuwe trailer uit van het langverwachte derde seizoen van de serie.

Daredevil: Born Again

De originele acteurs zijn terug van weggeweest: Charlie Cox als Murdock, Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk. Jon Bernthal is ook terug in zijn rol van Punisher. We zien in de trailer alweer dat er voldoende spanning is tussen de mannen: Matt Murdock zowel in zijn rol als advocaat als in zijn rol als Daredevil. Ook zien we Deborah Ann Woll en Elden Henson zijn ook terug, namelijk als de collega’s van Murdock. Maar we zien ook een nieuw gezicht, namelijk dat van Michael Gandolfini uit The Many Saints of Newark.

Daredevil: Born Again verschijnt in maart 2025 op Disney+. Het tweede seizoen schijnt ook al in de maak te zijn.