HBO toont de strijdbare cast van House of the Dragon seizoen 3

Entertainment22 mei , 00:53doorLaura Jenny
HBO Max telt af naar Game of Thrones: House of the Dragon seizoen 3. Het is nog maar een maandje en het derde seizoen gaat van start. Het derde en een-na-laatste seizoen, want na het vierde seizoen valt het doek voor de serie. Niet omdat er iets met de kijkcijfers is, maar omdat dan de hele Targaryen-oorlog dan volledig is verteld.

House of the Dragon seizoen 3 verschijnt vanaf 22 juni op HBO Max en dat betekent dat we nog precies een maand te gaan hebben. We weten dat er bloedige gevechten aankomen en dat het tussen de groenen en de zwarten gaat. Iemand moet toch die zeven koninkrijken de baas zijn? En ja, wij willen vooral heel veel drakenactie, veel zien van Matt Smith, Emma D'Arcy en Olivia Cooke. Maar als we zo naar de trailers en teasers kijken, moet dat wel goed zitten.
HBO telt de maand af met afbeeldingen van de cast en daarin wordt duidelijk dat er een heleboel strijd staat te gebeuren. Is er immers nog iets over?
doorLaura Jenny

