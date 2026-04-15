Op dit moment vindt CinemaCon plaats in Las Vegas en normaal staat dat event niet specifiek op onze radar, maar vandaag wel. Gisteren kwam al het nieuws dat er een film komt van Bloodborne, vandaag is er nieuws over een andere vrij duistere vertelling, namelijk Game of Thrones. De boekenreeks, die natuurlijk al meerdere succesvolle series heeft voortgebracht.

Aegon's Conquest

Het gaat ditmaal niet zozeer over de avonturen van Jon Snow, want de film heet Aegon’s Conquest . Het draait allemaal om Aegon the Conqueror, ook wel bekend als Aegon the Dragon en Aegon I. Hij was de eerste persoon die over de zeven koninkrijken heerste. Wie hem gaat spelen is nog onbekend, maar dat wordt ongetwijfeld op een ander moment met iets meer bombarie bekendgemaakt. In ieder geval weten we wel wie de film schrijft, dat is namelijk Beau Willimon. Een naam die je niet zoveel zal zeggen, tot we uitleggen dat hij de schrijver is van Andor, de Star Wars-serie op Disney+.

Wat we weten over Aegon’s Conquest als verhaal is dat Aegon I Targaryen in dit verhaal het grootste deel van Westeros had overwonnen en hij met zijn zussen en draken zegevierde, behalve in Dorne. Er gaan grote oorlogen mee gepaard en aangezien we in het nieuwe seizoen van House of the Dragon toch ook wat meer in oorlogstijden verkeren, lijkt het erop dat Warner de smaak te pakken heeft.

Het is voor het eerst dat er een film komt gebaseerd op Game of Thrones. Er is naast de boekenreeks een soort hoofdserie geweest die extreem populair was (op het laatste seizoen na), toen kwam de spinoffserie daarvan House of the Dragon en daar werd dit jaar ook nog A Knight of the Seven Kingdoms aan toegevoegd.

