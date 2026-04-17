Het is bekendgemaakt welke artiesten er meedoen aan Beste Zangers 2026 en dat is een verrassende groep. Er hebben natuurlijk ontzettend veel artiesten al de revue gepasseerd, maar het talent in Nederland is nog niet op. En België trouwens, want Clouseau is ook van de partij.

Dit zijn de artiesten van Beste Zangers 2026

In de onderstaande video kun je zien wie het allemaal zijn, maar we gaan ze ook allemaal even bij langs, zodat je weet met wie je nou precies te maken hebt als het nieuwe seizoen vanaf de herfst weer te zien is. Wanneer het precies wordt uitgezonden is nog onbekend, wel is de opzet hetzelfde: Jan Smit , een villa, Sevilla en de band van Marcel Visser. Er zijn wederom 8 afleveringen, waarbij de laatste aflevering de bekende duettenaflevering is.

Yves Berendse

Je kunt het Nederpop noemen, maar het komt wel heel dichtbij het levenslied: Yves Berendse brak in 2024 door met Terug in de Tijd en is een rap tempo enorm bekend geworden.

Clouseau

De Belgische broers Koen en Kris Wouters hebben prachtige nummers gemaakt met enorm poëtische teksten. We noemen een Laat me nu toch niet alleen en Passie. We zijn heel benieuwd wat zij met de nummers van anderen gaan doen. Wordt Bizzey straks ineens poëtisch?

Jeangu Macrooy

Onze Eurovisie-held Jeangu Macrooy vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival, maar je kunt hem ook kennen van zijn musicalwerk aan Jesus Christ Superstar en Hadestown. Tof om op deze manier nog iets meer van Juangu te horen.

Bizzey

Bizzey is een interessante keuze voor dit programma, omdat zijn hiphop-nummers af en toe vrij heftig zijn, maar hij heeft ook veel grote popnummers op zijn naam staan, zoals is een bekende naam in de Nederlandse urban- en hiphopscene.

Desray

Desray was recent veel te zien, omdat ze uitlegde dat haar partner in crime uit 2 Brothers on the 4th Floor ziek is en moest stoppen met de groep. Nu is het tijd voor Desray om haar dijk van een stem in te zetten in een nieuw seizoen Beste Zangers.

Fay Claassen

Fay Claassen komt jazz naar het programma brengen. Ze is een van de grootste jazz-talenten van Nederland en toert nu door het land met de theatershow 'Fay sings Barbra Streisand'.

Zoë Livay

Zoë is bekend van veel samenwerkingen, waar ze haar zoetgevooisde geluid laat horen. Maar deze ex-Voice of Holland-kandidate heeft ook eigen nummers en het wordt tof om te zien wat de bovenstaande artiesten daarmee gaan doen.