Hoe cool het ook is om een andere artiest als referentiekader op te geven: hoe cool zou het zijn om AI-muziek te maken met je eigen stem? Dat kan nu, want Suno introduceert versie 5.5 waarin je de AI kunt trainen op jouw stem en nummers. Zo klinkt de AI-muziek alvast zoals jij klinkt.

Het is een gigantische update voor de AI-muziekmaker en dit hebben we verder nog weinig gezien in de AI-industrie. Het gaat meestal vooral om het natuurlijker laten klinken van vocalen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van AI, maar nu gaat het ineens om een heel nieuwe functie die Suno heeft. Het kunnen trainen van AI met jouw stem, betekent dat je ongeveer alle muziekstijlen kunt maken en het altijd klinkt alsof je het zelf hebt gezongen.

Suno zegt dat Voices, zoals de modus heet, een van de meest gevraagde functies is voor Suno. Je kunt hierbij acapella-stemgeluid opnemen en insturen, maar ook volledige tracks waarop je stem te horen is. Direct in de microfoon zingen is ook een optie. Wel is minder afleiding beter voor toekomstige nummers, dus het kan beter zo stil mogelijk om je heen zijn.

Het enige spannende is dat je ook de stem zou kunnen gebruiken van een beroemdheid en dat kan uitmonden in een inbreuk van de rechten van die persoon. Het is dus nog afwachten of deze functie lang binnen Suno kan blijven bestaan. In ieder geval is het idee dat je AI-muziek kunt maken met jouw stemgeluid heel tof, dus laten we hopen dat Suno een soort database heeft met bekende audio van beroemde mensen en dus meteen kan herkennen dat dit niet iemand persoonlijk is.

Voices, Custom Models en My Taste

Daarnaast komen er Custom Models naar Suno, waarmee je je eigen muziek kunt inspelen en insturen om het meer vanuit een instrumenteel oogpunt toe te voegen voor toekomstige AI. Je moet wel 6 nummers insturen om dit te kunnen gebruiken, maar je voegt het dan echt toe als een apart model dat je kunt kiezen wanneer je een prompt schrijft naar Suno.

Tot slot is er ook nog iets dat My Taste heet en dat beter leert wat je graag hoort. De muziek neigt dan meer naar muziek en artiesten waar je regelmatig naar zoekt. Dit wordt voor alle gebruikers beschikbaar, maar Voices en Custom Models zijn gereserveerd voor alleen de Pro- en Premier-abonnees.