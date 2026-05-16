Er zijn weinig dingen waar je zo goed op moet letten als het wachtwoord van je cryptowallet. En wat je al zeker niet moet doen, dat is die veranderen terwijl je een paar hijsjes te veel hebt genomen van een joint. Het overkwam iemand die nu door AI na 11 jaar (!) weer toegang heeft tot zijn 5 Bitcoin

Hij kocht de Bitcoin toen het nog 1.250 dollar waard was, maar inmiddels is de koers van de crypto zodanig veranderd dat ze nu 400.000 dollar waard zijn. Hij had de Bitcoin in een wallet staan met een oude wachtwoordhint, maar hij wist zijn wachtwoord en het antwoord op die hint niet meer. Uiteindelijk richtte hij zich tot Claude en heeft de AI-chatbot gezorgd dat de digitale munten weer toegankelijk zijn.

Bitcoin terug dankzij Claude

Niet dat je door het aan een AI-chatbot te vragen makkelijk cryptowallets kraakt: Claude hielp hem simpelweg door wachtwoordcombinaties te geven. De gebruiker was al meer dan 11 jaar buiten zijn wallet gesloten, nadat hij high was geworden en het wachtwoord had veranderd. Vanzelfsprekend heeft hij al heel veel wachtwoordcombinaties geprobeerd, maar zonder succes. Claude was zijn laatste strohalm, zijn laatste poging. Hij voedde de AI-chatbot bestanden van zijn oude computer.

De doorbraak was uiteindelijk dat Claude een oud wallet-bestand vond dat kon worden ontsleuteld met een oude mnemonic/wachtwoordcombinatie die hij in een notitieblok had ontdekt.

Hij had dus de sleutel en het slot als het ware bij elkaar gevonden in de bestanden van de PC, waardoor de man weer bij zijn inmiddels erg grote geldbedrag kan. En daar kun je inmiddels een huis van kopen, in plaats van de 1.250 dollar die het ooit waard was. De man grapt dat hij zijn kind naar de ceo van Anthropic zou vernoemen, al weet je na het nuttigen van bepaalde middelen nooit zeker of dat echt bij een grapje blijft.