Is de identiteit van de mysterieuze uitvinder van de Bitcoin eindelijk bekend? De persoon in kwestie claimt in ieder geval dat hij het niet is. Hoe zit het nou echt?

Mensen gaan goed op mysteries. In een tijd waarin het internet bijna niets meer aan de verbeelding overlaat, valt er alleen niet zoveel meer te speculeren. Een van de weinige geheimen die ons tegenwoordig nog bezighoudt, is de identiteit van de Bitcoin-uitvinder. Die staat alleen bekend onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto.

Er wordt al jaren gezocht naar het echte gezicht achter Nakamoto. Dat is niet zo gek: zijn uitvinding heeft een cryptomarkt met de waarde van biljoenen euro’s gecreëerd, en zelf heeft hij ook 1,1 miljoen bitcoin in handen – waarmee hij de grootste zakelijke bitcoinhouder is en – mocht hij ze ooit verkopen – heel de cryptocurrencymarkt kan laten crashen.

Satoshi Nakamoto = Adam Back?

Deze week claimde The New York Times de ware identiteit achter deze schuilnaam gevonden te hebben. De bedenker van Bitcoin en het echte gezicht achter Satoshi Nakamoto zou namelijk Adam Back zijn, een invloedrijke Britse cryptograaf. De kersverse ceo van bitcoinbedrijf BSTR was in ieder geval al sinds het begin betrokken bij de ontwikkeling van Bitcoin.

Back vond namelijk Hashcash uit, een systeem dat oorspronkelijk was bedoeld om DoS-aanvallen en spam tegen te gaan. Daarvoor worden mensen gedwongen een kleine hoeveelheid rekenkracht te verbruiken en wordt er een ‘stempel’ gegenereerd, waardoor het kostbaar wordt om grote hoeveelheden mail (en dus spam) te versturen. Deze technologie stond aan de bakermat van Bitcoin en andere digitale valuta zoals we die nu kennen. Sterker nog: er was (echte of zogenaamde) e-mailcorrespondentie tussen Nakamoto en Back rondom de creatie van Bitcoin.

The New York Times baseert de stelling dat Nakamoto een pseudoniem van Back is op het feit dat Satoshi’s geschreven teksten erg op de schrijftaal van Back lijken. Vanwege een rechtszaak zijn er honderden e-mailgesprekken tussen het tweetal boven water gekomen. Onder de gelijkenissen valt het gebruik van twee spaties tussen zinnen, het foutieve gebruik van koppeltekens en het gebruik van Britse spelling op.

De verslaggever van The New York Times haalt ook een documentaire aan over Nakamoto waarin Back geïnterviewd werd. Volgens de verslaggever had Back in dat interview de typische tekenen van iemand die liegt, waaronder een ongemakkelijk lachje en dwalende ogen.

Back ontkent stellig

Echt hard bewijs is er op dit moment echter nog niet. Back zelf heeft de claim van The New York Times ontkend – zowel in het artikel als op social media. “Ik ben Satoshi niet, maar ik had een vroege focus op de positieve sociale implicaties rondom cryptografie, online privacy en digitale valuta.”

Wat Back betreft blijft de identiteit van Nakamoto in mysterie gehuld. “Ik weet niet wie Satoshi is, en ik denk dat het goed is voor Bitcoin dat dit het geval is. Dat helpt met het feit dat Bitcoin als een nieuwe assetklasse wordt gezien, een wiskundig schaars digitaal product.” Het is dus nog altijd niet zeker wie de uitvinder van Bitcoin écht is, en misschien blijft dat altijd wel zo.