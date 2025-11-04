Gaan cryptocurrency’s abonnementsmodellen vervangen?

Wereldwijd worden er steeds meer digitale diensten gebruikt. Nog niet zo lang geleden hadden mensen een abonnement voor hun telefoon, bij een sportclub of voor een tijdschrift. Inmiddels lijkt het wel alsof je overal een subscriptie voor nodig hebt. Het aantal streamingdiensten lijkt alleen al met de week toe te nemen. Nieuwe abonnementen worden eigenlijk altijd digitaal afgesloten en daarvoor wordt gebruikgemaakt van speciale tokens, die als een soort toegangskaarten dienst doen en subscripties flexibeler en veiliger maakt.

Betalen met crypto is geen uitzondering meer

Om te bepalen hoe snel traditionele abonnementen worden vervangen is het belangrijk om te kijken naar de acceptatie van cryptobetalingen in het dagelijks leven. Over het algemeen is er sprake van een verschuiving richting decentrale betaalmethoden. Vooral voor jongere generaties is het geen uitzondering om af te rekenen met Bitcoin of Ethereum.

Cryptocurrency’s bestaan namelijk al heel wat jaren en er zijn jongeren die er min of meer mee opgegroeid zijn en niet beter weten. Zij kunnen zich de tijd dat er nog geen crypto’s waren amper herinneren. Met hun digitale munten rekenen ze af bij webwinkels wereldwijd of bij het beste crypto casino. Dat doen ze met een druk op de knop en net zo zorgeloos als oudere generaties een pinbetaling uitvoeren of met iDEAL geld overmaken. Digitale tokens zijn een specifieke vorm van cryptocurrency’s die dus gebruikt kunnen worden als een bewijs voor een abonnement en eigenaars toegang geven tot bepaalde content.

Tokens als nieuw abonnementsmodel

Cryptocurrency’s worden allang niet meer alleen gebruikt om direct te betalen. Er zijn ook specifieke tokens die gebruikers toegang geven tot een bepaalde dienst. Het is een soort digitaal eigendomsbewijs en lijkt wat dat betreft veel op een abonnement. De token is een soort unieke crypto waar er maar één van is. Het kan dienstdoen als een soort lidmaatschapskaart, waarbij ieder token een ander nummer heeft. Als je probeert bepaalde content te bekijken krijg je automatisch toegang als het daarvoor bedoelde token onderdeel is van je account. Het kan ook zijn dat je recht hebt op specifieke voordelen. Het hele proces is een stuk gestroomlijnder dan maandelijks een bedrag betalen om toegang te krijgen of iets te ontvangen.

Bekende winkel platforms zoals Shopify zetten al tokens in. Alleen mensen die een bepaald token in bezit hebben, krijgen toegang tot bepaalde producten. Het kan zijn dat je voor deze toegang altijd het token nodig hebt. In andere gevallen krijgen bezitters een paar dagen eerder de mogelijkheid om nieuwe en populaire producten te bestellen. Theoretisch is het dus mogelijk dat Apple klanten met een token als eerste toegang verleent om de nieuwe iPhone 17 te bestellen.

Meer flexibiliteit en verbondenheid

Een ander voordeel van tokens is dat de gebruiker echt de eigenaar is. Het is dus ook mogelijk om het token door te verkopen, uit te lenen of voor toegang tot meerdere platforms te gebruiken. Een token is dus stukken veelzijdiger dan de traditionele abonnementsvorm. Daar komt nog bij dat klanten zich door het eigenaarschap veel meer betrokken voelen. Ze zijn echt onderdeel van een online community en kunnen dat laten zien via hun profiel. Voor aanbieders betekent het dat er door de toegenomen verbondenheid sprake is van veel meer loyaliteit. Bovendien is een token een soort investeringsoptie. Een gebruiker heeft die in het bezit tot hij of zij overgaat tot verkoop. Als het platform op dat moment veel uitgebreider en populairder is geworden kan het zomaar zijn dat het token meer geld waard is geworden.

De rol van de blockchain

Voor de verdeling en het toewijzen van eigendom is de blockchain onmisbaar. Het is een soort digitaal en decentraal logboek. De blockchain wordt niet door één instituut, zoals een bank, opgeslagen. In plaats daarvan beschikken gebruikers en bedrijven over een kopie. Daardoor is fraude vrijwel onmogelijk. Want daarvoor zal iemand in één keer talloze versies moeten aanpassen. Het is de blockchain die het bestaan van cryptocurrency’s en dus ook tokens mogelijk maakt.