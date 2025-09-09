iPhone 17-serie officieel onthuld & de dunste iPhone ooit: iPhone Air

Apple heeft tijdens het “Awe Dropping”-event de volledige iPhone-lijn vernieuwd. De iPhone 17 schuift duidelijk richting Pro-territorium met een groter 120 Hz-display en een nieuw selfieconcept. Tegelijk is er een compleet nieuw model: iPhone Air, de dunste iPhone tot nu toe, die vooral inzet op vorm, materialen en verrassend veel inhoud. Aan de top staan de iPhone 17 Pro en Pro Max, met een nieuw thermisch ontwerp voor hogere, constantere prestaties en het meest ambitieuze camerasysteem dat Apple tot nu toe in een telefoon stopte.
De iPhone 17 is het toestel dat de meeste mensen gaan kopen. Apple vergroot het scherm naar 6,3 inch, geeft het paneel ProMotion tot 120 Hz en trekt de helderheid naar 3000 nits, waardoor het buiten zichtbaar blijft als een vlag in de zon. Het nieuwe Ceramic Shield 2 aan de voorkant moet krassen beter weerstaan en reflecties terugdringen.
De grootste vernieuwing zit aan de voorkant: een Center Stage-camera met een vierkante sensor en bredere kijkhoek. Selfies kunnen voortaan staand én liggend zonder de telefoon te draaien; voor groepsfoto’s schuift het kader automatisch op zodat iedereen in beeld valt. Achterop zit een 48 MP Fusion-hoofdcamera met 2× tele van optische kwaliteit en een nieuwe 48 MP ultragroothoek die zowel macro’s als breedhoekfoto’s met meer detail aflevert.
De A19-chip maakt de sprong in vloeiendheid en accuduur af. Apple mikt op “de hele dag” en belooft sneller laden via USB-C. Meer opslag in de basis – 256 GB – en kleuren als lavendel, saliegroen en nevelblauw maken het plaatje rond. In Nederland begint hij bij € 969; pre-orders starten 12 september, levering 19 september.
Nieuwkomer iPhone Air is de publiekstrekker. Met 5,6 millimeter is dit de dunste iPhone ooit, gebouwd rond een glanzend Grade-5 titanium frame en voor het eerst Ceramic Shield op zowel de voorkant als de achterkant. Helemaal bovenop zit een subtiel plateau waarin camera’s, speaker en chips huizen; binnenin is ruimte vrijgespeeld voor een grotere batterij.
Het 6,5-inch Super Retina XDR-scherm draait op 120 Hz, haalt eveneens 3000 nits en blijft always-on op 1 Hz. Onder de motorkap draait A19 Pro, bijgestaan door Apple’s nieuwe N1-netwerkchip en C1X-modem, wat samen een opvallend zuinige iPhone moet opleveren.
Ook hier een 48 MP Fusion-systeem met focuscontrole voor portretten achteraf, plus dezelfde 18 MP Center Stage-frontcamera die liggende selfies en stabiele 4K HDR-video’s mogelijk maakt. De Air komt in spacezwart, wolkenwit, lichtgoud en hemelsblauw, met opslag tot 1 TB. In Nederland start hij op € 1229; pre-order 12 september, in de winkel 19 september.
Aan de top van de stapel zijn iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max de krachtigste en meest professionele iPhones tot nu toe. Apple verruilt het vorige design voor een aluminium unibody met geïntegreerde antennes en een door Apple ontworpen dampkamer. Dat koelsysteem voert warmte sneller weg, waardoor de A19 Pro niet alleen pieken haalt, maar die prestaties ook langer vasthoudt.
Het camerasysteem is het deel waar de Pro-naam het hardst klinkt. Drie 48 MP Fusion-camera’s – hoofd, ultragroothoek en een volledig nieuwe tele – leveren het equivalent van acht brandpuntsafstanden. De tele reikt tot 8× zoom van optische kwaliteit, een primeur voor iPhone. Voor video trekken de Pro-modellen de kaart van de professional: Dolby Vision in 4K60 blijft, maar nu komen ProRes RAW, Apple Log 2 en zelfs Genlock-support erbij, waardoor ze naadloos in multicam-sets zijn te integreren.
Het Super Retina XDR-display komt in 6,3 en 6,9 inch, haalt dezelfde 3000 nits en is voorzien van Ceramic Shield 2 aan beide kanten. De accuduur gaat merkbaar omhoog, met de Pro Max als absolute winnaar. De Pro’s verschijnen in diepblauw, kosmisch oranje en zilver; iPhone 17 Pro start op € 1329, de Pro Max op € 1479.
Alle nieuwe iPhones draaien standaard op iOS 26. De interface kreeg een frisse Liquid Glass-look, Live vertaling is uitgebreid naar audio en tekst, en visuele AI kan direct acties uitvoeren op basis van wat je in beeld ziet. Screening voor telefoontjes en berichten zorgt voor meer rust, terwijl CarPlay, Apple Music, Kaarten en Wallet nieuwe functies krijgen. Voor gamers is er de nieuwe Apple Games-app, een centrale plek voor alle mobiele titels.
Apple Intelligence draait grotendeels lokaal, met A19 (en A19 Pro) als motor. De uitrol van talen gebeurt gefaseerd, met Nederlands later dit jaar op de roadmap.
Apple breidt het ecosysteem uit met nieuwe MagSafe-cases, bumpers, crossbody-koordjes en MagSafe-batterijen. De Pro-modellen krijgen exclusief een TechWoven-case, terwijl iPhone Air eigen ultradunne covers en een lichte MagSafe-batterij krijgt die tot veertig uur video afspeeltijd mogelijk maakt.
Prijzen in Nederland:
Alle modellen zijn vanaf 12 september te bestellen en liggen vanaf 19 september in de winkels.