iPhone 17-serie officieel onthuld & de dunste iPhone ooit: iPhone Air

Apple heeft tijdens het “Awe Dropping”-event de volledige iPhone-lijn vernieuwd. De iPhone 17 schuift duidelijk richting Pro-territorium met een groter 120 Hz-display en een nieuw selfieconcept. Tegelijk is er een compleet nieuw model: iPhone Air, de dunste iPhone tot nu toe, die vooral inzet op vorm, materialen en verrassend veel inhoud. Aan de top staan de iPhone 17 Pro en Pro Max, met een nieuw thermisch ontwerp voor hogere, constantere prestaties en het meest ambitieuze camerasysteem dat Apple tot nu toe in een telefoon stopte.

iPhone 17: de nieuwe standaard krijgt Pro-features

De iPhone 17 is het toestel dat de meeste mensen gaan kopen. Apple vergroot het scherm naar 6,3 inch, geeft het paneel ProMotion tot 120 Hz en trekt de helderheid naar 3000 nits, waardoor het buiten zichtbaar blijft als een vlag in de zon. Het nieuwe Ceramic Shield 2 aan de voorkant moet krassen beter weerstaan en reflecties terugdringen.

De grootste vernieuwing zit aan de voorkant: een Center Stage-camera met een vierkante sensor en bredere kijkhoek. Selfies kunnen voortaan staand én liggend zonder de telefoon te draaien; voor groepsfoto’s schuift het kader automatisch op zodat iedereen in beeld valt. Achterop zit een 48 MP Fusion-hoofdcamera met 2× tele van optische kwaliteit en een nieuwe 48 MP ultragroothoek die zowel macro’s als breedhoekfoto’s met meer detail aflevert.

De A19-chip maakt de sprong in vloeiendheid en accuduur af. Apple mikt op “de hele dag” en belooft sneller laden via USB-C. Meer opslag in de basis – 256 GB – en kleuren als lavendel, saliegroen en nevelblauw maken het plaatje rond. In Nederland begint hij bij € 969; pre-orders starten 12 september, levering 19 september.