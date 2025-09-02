Wat het gelekte hoesje van iPhone 17 Pro vertelt over het toestel

Er is een hoesje van iPhone 17 Pro gelekt en dat zegt waarschijnlijk meer over de iPhone dan je zou denken. Doorgaans is Apple redelijk in staat om het een en ander onder de pet te houden, maar van de nieuwe iPhones lekt er meestal wel wat uit. In het artikel over iPhone 17 doken we daar al dieper in, maar nu is er een nieuw lek dat veelzeggend kan zijn.
De vaak betrouwbare bron Majin Bu deelde op X een doorschijnend hoesje voor de iPhone 17 Pro. Hierop zien we het nieuwe ontwerp van de iPhone 17 Pro terug. En daar vallen meerdere dingen aan op: zo blijkt het opstaande randje bij het cameraeiland niet linksboven, maar beslaat hij de volledige bovenkant van het toestel. Daarnaast lijkt Magsafe niet meer de cirkel met streep te zijn die we kennen, maar kiest Apple voor een heel vlak.
Misschien heeft dat te maken met hoe Android-telefoons nu ook MagSafe-achtige laadtechnieken krijgen, zoals Pixelsnap van Google. Of dit ook betekent dat het anders of beter werkt, dat is nog afwachten. Daarnaast lijkt het hoesje nog iets anders te tonen, namelijk dat er een magnetisch koord komt waarmee je de iPhone 17 als een soort handtas kunt dragen. Je draagt de telefoon dan meer op het lijf, waardoor je hem altijd snel voor handen hebt.
Een ander gerucht dat door de wandelgangen klinkt heeft te maken met iets wat je niet aan dit hoesje afziet. De nieuwe iPhones hebben geen fysieke simkaartgleuf meer. Die is altijd zodanig subtiel weggewerkt dat je er weinig erg in hebt (en je doet er immers een keer een simkaart in en dat is het), maar straks kan dat dus niet meer. Dat betekent dat je aan de e-sim moet.
Dit zagen we al bij Google’s Pixel 10-lancering voor de Verenigde Staten, maar dat komt nu dus ook naar de wereldwijde versie van de iPhone. Het voordeel van een e-sim is dat je hiermee makkelijk kunt wisselen, bijvoorbeeld als je naar het buitenland gaat. Ook kun je meteen weer up and running zijn na een gesprek met je provider, want er hoeft niet een heel fysiek simkaartje met de post te worden gestuurd.
Op dinsdag 9 september wordt de aankondiging van de nieuwe iPhone 17-reeks verwacht. Vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd kun je deze aankondiging via YouTube live meekijken.