Wat het gelekte hoesje van iPhone 17 Pro vertelt over het toestel

Er is een hoesje van iPhone 17 Pro gelekt en dat zegt waarschijnlijk meer over de iPhone dan je zou denken. Doorgaans is Apple redelijk in staat om het een en ander onder de pet te houden, maar van de nieuwe iPhones lekt er meestal wel wat uit. In het artikel over iPhone 17 doken we daar al dieper in, maar nu is er een nieuw lek dat veelzeggend kan zijn.

iPhone 17 Pro

De vaak betrouwbare bron Majin Bu deelde op X een doorschijnend hoesje voor de iPhone 17 Pro. Hierop zien we het nieuwe ontwerp van de iPhone 17 Pro terug. En daar vallen meerdere dingen aan op: zo blijkt het opstaande randje bij het cameraeiland niet linksboven, maar beslaat hij de volledige bovenkant van het toestel. Daarnaast lijkt Magsafe niet meer de cirkel met streep te zijn die we kennen, maar kiest Apple voor een heel vlak.

Misschien heeft dat te maken met hoe Android-telefoons nu ook MagSafe-achtige laadtechnieken krijgen, zoals Pixelsnap van Google. Of dit ook betekent dat het anders of beter werkt, dat is nog afwachten. Daarnaast lijkt het hoesje nog iets anders te tonen, namelijk dat er een magnetisch koord komt waarmee je de iPhone 17 als een soort handtas kunt dragen. Je draagt de telefoon dan meer op het lijf, waardoor je hem altijd snel voor handen hebt.