Als er iets in het leven frustrerend is, dan is het wel het proces van concertkaartjes kopen. De wachtrijen, dat inloggen, het stressvol WhatsAppen over wie er nou kaartjes heeft, welke kaartjes er gekocht moeten worden en wat ze kosten.. Gelukkig ben je al dat trauma weer vergeten zodra je in de concertzaal staat en de artiest het podium opkomt, maar leuk is anders. Spotify gaat je nu helpen om dat proces iets minder verschrikkelijk te maken.

Spotify Reserved

Het introduceert namelijk Spotify Reserved, waarbij de streamingdienst voor echte fans die bepaalde artiesten veel luisteren concertkaartjes reserveert. Spotify laat weten: "Met Reserved identificeert Spotify de meest toegewijde fans van een artiest en houdt twee tourtickets voor hen vast. Geen race tegen duizenden andere fans, geen jacht op codes, maar gewoon een gereserveerd tijdsbestek om kaarten te kopen voordat de reguliere verkoop van start gaat."

Hierbij worden er niet extra servicekosten gerekend vanuit Spotify. De streamingdienst gaat de echte fans beoordelen op meerdere zaken: hoeveel streamen ze, welke muziek delen ze en meer Spotify-activiteiten. Ook wordt de activiteit van Premium-gebruikers gemonitord. Er wordt ook gekeken of het wel mensen zijn en geen bots. Spotify zegt dit te willen doen omdat er dan minder tickets naar doorverkopers gaan.

Voor echte muziekfans

Wanneer Spotify ziet dat je echt fan bent, dan reserveert het twee tickets voor het concert van die artiest. Er is een speciaal tijdsblok van een dag waarop je tijdens een voorverkoop tickets kunt regelen. De beschikbaarheid verschilt per artiest, tour en locatie. Spotify raadt dan ook aan dat je je voorkeurslocatie opgeet in de Live Events Feed.

Spotify laat weten : "Dit maakt deel uit van een bredere investering die Spotify doet in livemuziek voor artiesten in elke fase van hun carrière. Spotify helpt fans nu al met het vinden van shows waar ze dol op zullen zijn. We werken samen met meer dan 40 ticketpartners en bieden functies zoals Concerts Near You en Venue Search om het gemakkelijk te maken om shows te vinden en de locaties te volgen waar fans van houden."

"We zetten ook marketing in achter de tours van artiesten, zowel op als buiten ons platform, zodat meer fans de shows kunnen vinden die ze willen bezoeken. Tot op heden heeft dit werk al geleid tot meer dan 1,5 miljard dollar aan ticketverkoop voor artiesten. Reserved bouwt voort op dat fundament."

Op dit moment is Spotify Reserved alleen beschikbaar voor Spotify Premium-abonnees van 18 jaar en ouder in de Verenigde Staten, maar het is wel de bedoeling dat het naar meer regio's komt. Ook verschijnt het pas in de zomer. Spotify geeft aan dat je in de app een melding krijgt als je de tickets zou kunnen kopen.