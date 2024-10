PlayStation: The Concert volgend jaar in Ziggo Dome

Sony, RoadCo Entertainment, GEA Live en Friendly Fire hebben vandaag PlayStation: The Concert aangekondigd. Een liveoptreden dat de meest iconische videogamesoundtracks ten gehore gaat brengen. Het moet een ervarging worden met meeslepende muziek en een adembenemende visuele productie.

PlayStation: The Concert

PlayStation: The Concert zal plaatsvinden op 29 april 2025 in het Ziggo Dome. Tickets gaan op vrijdag 18 oktober om 16:00 uur in de verkoop via de website van PlayStation. Maar er zijn meer concerten. De wereldtournee wordt op 19 april 2025 in Dublin, Ierland afgetrapt, en reist vervolgens naar meer dan 200 steden in Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en daarbuiten.

God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima en Horizon

Tijdens PlayStation: The Concert kunnen fans genieten van God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima en Horizon – titels die niet alleen worden geprezen om hun gameplay, maar ook vanwege hun adembenemende en meeslepende soundtracks. Horizon is een game van Nederlandse bodem en heeft internationaal hoge ogen gegooid, mede dankzij de prachtige muziek van de voor een BAFTA-genomineerde Joris de Man. Ook de legendarische composities van Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) en Bear McCreary (God of War) worden in deze unieke concertbeleving naar ongekende hoogten gebracht. Fans krijgen een verbluffende ervaring met innovatieve visuals, meeslepende geluidskwaliteit en een muziekensemble van wereldklasse dat klassieke en moderne instrumenten combineert.