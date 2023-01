​God of War: Ragnarok - een heerlijke game om je jaar te beginnen

Praten je gamende vrienden niet meer met je omdat je nog steeds niet aan God of War bent toegekomen? De game kwam in november 2022 uit, maar ja, dat staartje van het jaar is een drukke periode. Hopelijk heb je nu wel tijd om te spelen, want God of War: Ragnarok is een heerlijke game om je jaar mee te beginnen.

Prijswinnende game Het is een fijne gedachte dat deze nieuwe God of War net zo vet is als de voorganger. Hij gooide hoge ogen tijdens de Game Awards en je weet daardoor dat je er niet je tijd aan verdoet. Zeker als je nog niet hebt gespeeld, dan heb je waarschijnlijk niet zo veel tijd en dan is het heerlijk om in die weinige gametijd die je hebt, een spel te doen dat ook echt de moeite waard is. Een andere reden waarom Ragnarok zo lekker wegspeelt aan het begin van het jaar, is dat het een lekkere uitlaatklep is. Het is nog steeds een hack and slash-game en je kunt er dus heerlijk je frustraties in kwijt na een lange dag op kantoor. Veel bedrijven hebben doelen gesteld voor 2023 en zijn enorm fanatiek in het uitdragen en pushen ervan en dat kan met de nodige irritaties en stress gepaard gaan. Er is voor gamers bijna geen betere uitlaatklep dan Kratos zijn arsenaal aan wapens. De meest bizarre vijanden vliegen je om de oren en het is helemaal aan jou om daar heerlijk op in te hakken.

Trainen, trainen, trainen Maar het allermooiste en beste aan God of War aan het begin van het jaar, dat is de spiritualiteit. Nu niet meteen wegklikken: Kratos is niet een soort zweverige geitenwollensok geworden. De beste man is nog steeds kort van stof, maar er zijn veel levenslessen uit te leren. Zo hamert hij er heel graag op dat trainen belangrijk is. Ook als zijn zoon tegensputtert en zegt dat hij het onzin vindt om middenin de nacht te gaan trainen, dan kan Kratos alleen maar zeggen: we moeten trainen voor een gevecht waar niet tegenaan te trainen is. Waar het bovendien in november nog praktisch zomer was in Nederland qua weer, zitten we nu qua weer wat meer in hetzelfde schuitje als Kratos en Atreus. De winter is waarschijnlijk iets strenger in Midgard, maar terwijl je zelf de kachel zo veel mogelijk laag probeert te houden door de hoge prijzen, voel je je extra alsof je je ook in Midgard bevindt in plaats van op de aarde zoals wij die kennen.

Kratos en Atreus Die winter is belangrijk, want aan het einde ervan vindt Ragnarok plaats. Atreus weet er alles van, want die heeft de gave om oude geschriften te lezen en dus meer te leren over zijn wereld. De tiener gaat op onderzoek uit terwijl de volwassenen lekker blijven discussiëren. Uiteindelijk voelt Kratos dat zijn zoon dingen voor hem verborgen houdt en dat is niet bepaald ideaal voor hun band, die natuurlijk al onder spanning staat omdat de jongeman een puber is. Ragnarok speelt weg alsof het een film is. Hoewel Kratos echt niet lang van stof is, word je helemaal meegenomen in het verhaal, maar vooral in de emoties. Het acteerwerk is fenomenaal en dat Santa Monica daar ook nog eens enorm mooie graphics aan toevoegt, maakt het plaatje helemaal af. De wereld van God of War is natuurlijk niet zo levendig en gelikt als die uit modern ogende games, maar de studio heeft precies de juiste toon, kleur en scherpte gevonden om hun verhaal over de bühne te krijgen. En dus ook de juiste acteurs gekozen om de beelden meer tot leven te brengen.

Upgraden Maar goed, het is niet alleen maar een film die aan je voorbij flitst, het is nog steeds vooral een game. Een game waarin je keihard op je vijanden in moet hakken. En nog een keer, en nog een keer. Je krijgt daarbij wel wat hulp, want je verzamelt gaandeweg vanalles en nogwat om je wapens te verbeteren. Zolang je de juiste bronnen hebt, kun je je wapens en uitrusting verbeteren en ben je meer in staat om je vijanden de baas te blijven. Het is aan jou of je heel fanatiek met dit systeem aan de gang wil, maar het is wel aan te raden er af en toe wel wat mee te doen. Er komt veel op je af en je hoeft echt geen studie van dit deel van de game te maken, maar kies gewoon af en toe iets om jezelf te upgraden. Uiteindelijk is het nog altijd een hack and slash-game, waar je lekker soepel doorheen kunt glijden. Ook als je een soort gespierde spijker bent, of een romig persoon zonder dikke biceps, dan voel je je toch een sterke, grote vent wanneer je met Kratos speelt. Je voelt de impact die elke slag maakt, zonder dat je je erg lomp en log voelt. Het is heerlijk om te vechten: waar je in sommige games op een gegeven moment wel klaar bent met de herhaling ervan, kun je in God of War Ragnarok doorgaan en doorgaan. Gelukkig krijg je daar veel tijd voor, want het spel kost je ongeveer 30 tot 50 uur, afhankelijk van hoe ambitieus je bent qua verzamelen en ontdekken.

God of War: Ragnarok Je weet nu dat het goede game is, maar de beste reden om juist nu God of War Ragnarok te spelen hebben we je nog niet uitgebreid genoeg verteld: dit spel geeft je nieuwe energie voor het nieuwe jaar. Dat komt omdat Kratos zijn hele carrière al met goed advies komt en dat doet hij ook in deze nieuwe titel. Vooral die Nike-achtige ‘just do it’-mentaliteit is aanstekelijk. Zelfs al is zijn wereld zo anders dan die van ons, de levenslessen zijn er niet minder waar om. Hij leert je om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar jezelf weer op te pakken en door te gaan.Afmaken waar je aan begint, doe dingen waar je bang voor bent, focus op wat er is en niet op wat misschien gebeurt en.. ons favoriete advies: geen verwachtingen hebben, dan word je ook niet teleurgesteld. Hij leeft hier al jaren naar en in deze game komen er weer allerlei goede adviezen voorbij om je als een soort goeroe dat nieuwe jaar in te gidsen. Is Kratos dan toch wel een beetje een geitenwollensok? Wij vinden het prima. Dik prima, want wij zijn klaar voor het nieuwe jaar.