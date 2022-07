God of War: Ragnarok heeft een releasedatum

God of War: Ragnarok verschijnt op 9 november. Het spel van Sony Santa Monica Studio komt uit op zowel PlayStation 4 als PlayStation 5, wat een opluchting moet zijn voor veel gamers die nog niet de gelegenheid hebben gehad een PS5 te kopen. In een jaar dat wederom wat stilletjes is qua gamereleases wordt de aankondiging positief ontvangen. Niet alleen omdat het relatief rustig is. God of War is een enorm populaire franchise: de vorige game werd ongeveer unaniem game of the year gekroond. Amazon maakt er zelfs een tv-serie van.

God of War: Ragnarok De serie heeft hiervoor niet stilgezeten. Waar God of War van origine een reeks is waarin je vooral grote mythische monsters aan stukken moet hacken en slashen, zijn gameplay en storytelling flink op de schop gegaan. Het draait sinds de vorige game niet alleen meer om een wraakbeluste man die zijn vrouw verloor. Het draait om een diepe band tussen vader en zoon in een wereld die het ze niet makkelijk maakt. Daarop belooft Sony voort te borduren in de nieuwe game, getuige de titel van de nieuwe trailer die ter ere van de releasedatum-onthulling verscheen. Kratos en Atreus spelen de hoofdrol in een trailer die 'Father and Son' heet. Geen gameplay in deze trailer: slechts computeranimatie om de setting en de mannen te tonen.

Noordse mythologie De twee worden hierin al meteen onderworpen aan slechteriken. Eerst een groep, maar daarna is een potentieel kopstuk te zien: een reuzewolf die in deze game rondom noordse mythologie best eens Fenrir kan zijn. Fenrir is de zoon van Loki, de misleidingsgod. Wat opvalt is dat Atreus een stuk ouder is. Geen kind meer, maar een jonge man. Een jonge man die er nogal graag zijn eigen gedachtegoed op nahoudt. Een soort rebelse tiener die papa Kratos op het rechte pad moet zien te houden. Hoewel, waar het gaat om deze killers is 'rechte' een breed begrip.

Ragnarok Er zijn in ieder geval jaren verstreken sinds het einde van het vorige spel (dat dateert uit 2018). Nu krijgt het duo te maken met Ragnarok, een mythische versie van een apocalyps. Thor komt zelfs voorbij, maar ook vijanden uit de eerdere game zijn erbij in dit verhaal dat zich afspeelt in de Nine Realms. We hebben er al zes gezien in God of War uit 2018: dus nu komen daar nog een paar bij.