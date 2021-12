Games om naar uit te kijken in 2022

De gamewereld barst momenteel van de uitgestelde games en de ‘deel twee’s’, maar in 2022 lijken studio’s dat helemaal goed te willen maken na een wat matig 2021. Er komen geweldige games aan, zoals deze acht. Hopelijk halen die 2022 wel, want er wordt reikhalzend naar uitgekeken. Hogwarts Legacy Het moet dé ultieme Harry Potter-game zijn, maar de hype is inmiddels zo hoog als de gemiddelde toren van Zweinstein. Hogwarts Legacy is al een paar keer uitgesteld en omdat Harry Potter zo geliefd is, was het al een titel waarnaar flink werd uitgekeken. Warner Bros Games Avalanche heeft belooft dat er volgend jaar meer nieuws en updates komen over Hogwarts Legacy, maar die game moet gewoon uitkomen. We verwachten dat hij wel pas in de tweede helft van het jaar komt, want Warner Bros moet de hype natuurlijk waarmaken.

LEGO Skywalker Saga Deze game komt als het goed is in de lente van 2022 nadat hij al meerdere malen is uitgesteld (op een bepaald moment werd hij zelfs voor onbepaalde tijd uitgesteld). Huisontwikkelaar van LEGO-games, TT, heeft de leukste en meest herkenbare momenten uit de geschiedenis van Star Wars gepakt en in deze game gestopt, die natuurlijk weer doordrenkt zal zijn van de slapstickhumor met koddige LEGO-mannetjes, -vrouwtjes en overige -entiteiten.

Forspoken Square Enix komt volgend jaar met Forspoken, die 22 mei verschijnt. Je bent hierin een jonge New Yorkse vrouw die wordt getransporteerd naar een soort fantasiewereld die zowel prachtig is als enorm wreed: Athia. Tijdens haar transport naar die nieuwe wereld heeft ze echter ook magische krachten gekregen, die ze nodig heeft in haar reis binnen dat bijzondere nieuwe land.

Elden Ring Elden Ring belooft een enorm moeilijke game te worden, want hij is afkomstig van FromSoftware, bekend van Dark Souls. Dit spel speelt zich ook in hetzelfde universum af, alleen ben je hierin de Tarnished die pas kan terugkeren uit de dood als er een bepaalde missie is voltooid. Je hebt de Elden Ring nodig en die moet je zien te krijgen terwijl je een gigantische open wereld doorkruist. En natuurlijk is er een mount, namelijk het trouwe paard Torrent. Elden Ring verschijnt -wederom na uitstel- op 25 februari 2022.

God of War: Ragnarok God of War is een van de meest krachtige, stevig in zijn schoenen staande gamefranchises van PlayStation en er wordt enorm uitgekeken naar het nieuwe deel Ragnarok. Hierin gaan Kratos en zijn zoon Atreus weer samen op pad. Zou deze game nog beter worden dan de Game of the Year 2018, God of War? Zolang Kratos er is, er volop gehackt en geslasht kan worden en we weer veel nieuwe, op mythologie gebaseerde wezens tegenkomen, zit dat er dik in.

Breath of the Wild sequel Na de 2017 release van The legend of Zelda: Breath of the Wild 5 jaar geleden, lijkt het in 2022 dan toch echt te gaan gebeuren. Eindelijk komt er een vervolg op een van de beste games van Nintendo Switch. De game is al aangekondigd in 2017 en we weten er eerlijk gezegd nog weinig van. Wat we wel uit de laatste trailer kunnen opmaken is dat de SkyCities (uit onder andere het recent verschenen Skyward Sword) terug zijn. Ook zien we Link skydiven, paragliden en door een soort vloeibare vloer bewegen. Nieuwe mechanics gegarandeerd! BOTW2 is gepland voor een release in 2022. Specifieker wordt het helaas niet.

Horizon Forbidden West We vallen in herhaling: Horizon Forbidden West zou uitkomen in 2021, maar tijdens Gamescom is er bevestigd dat de game werd uitgesteld naar 18 februari. In de opvolger van het in 2017 verschenen Horizon Zero Dawn spelen we als Aloy. Aloy is op jacht naar het gevaar dat we alleen nog maar kennen als de Red Blight. Zoals in het eerste deel speel je in een open wereld en het lijkt erop dat we nu ook onderwater het een en ander kunnen ontdekken. Ook worden er nieuwe tools en wapens geïntroduceerd. Van wat we tot nu toe gezien hebben wordt het weer een grafisch visitekaartje voor de PS5.

Tiny Tina’s Wonderlands Tiny Tina’s Wonderlands een spin-off van het voor iedereen bekende Borderlands. Het is geïnspireerd door Dungeons & Dragons en is het vervolg op de DLC Assault on Dragon Keep. Net als in Borderlands is het first person en ren je rond in een comic-achtige wereld met zwarte omlijningen. Hij zit vol met oneliners, precies waar we Borderlands om waarderen (oké, behalve Claptrap). Tiny Tina is de dungeon master en jij kunt je eigen speelbare personages maken in zes klassen, maar je hebt ook de mogelijkheid om ze te combineren voor een nog interessantere ervaring. Overal zijn meleewapens te vinden, je kunt alles upgraden en de wereld ligt vol met random gegenereerde loot, zodat je uiteindelijk altijd tot de tanden toe gewapend bent. 25 maart is het zover!