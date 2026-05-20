Heb je in Nederland nu werkelijk iets aan Starlink?

Online21 mei , 00:33doorLaura Jenny
Starlink wordt duurder. Het 'overal'-internet van Elon Musk gaat in prijs omhoog. Zowel Residential als Roam Unlimited wordt 6 euro per maand duurder. Stand-bymodus wordt bovendien twee keer zo duur. Je betaalt nu minimaal 35 euro voor Starlink (dat was dus 29 euro) en stand-by kost geen 5 euro meer, maar 10 euro. Maar de vraag is: heb je in Nederland echt iets aan Starlink?

In Nederland hebben we een van de beste internetdekkingsgraden ter wereld. Dat is ook niet zo moeilijk in zo'n dichtbevolkt, klein land. Maar dat betekent wel dat je je kunt afvragen of Starlink dan echt nodig is. In een oorlogsgebied of op het platteland van Afrika is het voor te stellen dat dit satellietinternet geweldig is, maar hoe zit dat in ons land? Is het de moeite waard?
Het korte antwoord is, als je op het land blijft, in principe niet. Er is buitengebied in Nederland waar geen internet is, maar dit gaat om een paar duizend huishoudens. Echter hebben die huizen wel de koperlijn, alleen geen DSL. Woon je in zo'n buitengebied en wil je graag internetten (of sneller internetten), dan kan Starlink handig zijn.
Verder is het vooral praktisch voor mensen die bijvoorbeeld veel tijd op de boot spenderen. Het water is altijd een spannende plek voor internetverbindingen. Daarvoor is Starlink wel ideaal, net als voor mensen die veel reizen: maar daarvoor ben je dan ook immers niet meer in Nederland. Er is nog wel een andere 'smaak' voor bij wie Starlink erg handig kan zijn en dat is bij bedrijven die nooit offine mogen zijn als een soort back-up.

Niet echt noodzaak

Maar anders? Zolang ons land niet in een oorlog of met een zwaar hack te maken krijgt, lijkt het er niet op dat Starlink in Nederland van groot belang is. Waar het in bijna alle andere landen zeker een meerwaarde heeft, daar is dat in ons land dus aanzienlijk minder. Daarnaast is het ook niet heel goedkoop: de abonnementsprijzen zijn nog wel oke, maar je moet ook appartuur kopen of huren en er is ook vrij zicht nodig van de schotel op de open lucht. Het werkt dus niet altijd overal perfect.
Starlink is een fijn alternatief dat bij belangrijke gebeurtenissen op de wereld al een positief steentje heeft kunnen bijdragen, maar zoals Nederland er nu voorstaat zal het de meeste burgers geen meerwaarde bieden.

