Online beoordelingen spelen een grote rol bij het kiezen van een dienstverlener. Maar het vertrouwen erin kalft stevig af. Uit onderzoek van B2B-aanbevelingsplatform Van Harte Aanbevolen blijkt dat acht op de tien consumenten regelmatig twijfelt of online reviews wel echt zijn. En die twijfel is niet zonder reden: één op de vijf Nederlanders zegt zelf weleens gevraagd te zijn een positieve review achter te laten - zonder ooit klant te zijn geweest.

Persoonlijke aanbeveling wint het altijd

Het onderzoek maakt duidelijk waar consumenten wél op vertrouwen. Bij het kiezen van een zakelijke dienstverlener vertrouwt 58% het meest op iemand uit de eigen omgeving die ze goed kennen. 30% gaat af op een bekende of collega met ervaring in het vakgebied. Anonieme reviews op internet staan ver onderaan de lijst.

Dat is logisch. Een anonieme beoordeling zonder naam of profiel wekt bij 74% van de Nederlanders direct wantrouwen. En de gevolgen van een slechte review zijn groot: 81% haakt af bij een negatieve beoordeling en kiest dan simpelweg een ander bedrijf.

Wanneer geloof je een review wél?

Consumenten zijn niet blind voor goede reviews - ze zijn simpelweg kritischer geworden. Wat een beoordeling geloofwaardig maakt, is volgens het onderzoek duidelijk: specifieke details over de ervaring (49%) wegen het zwaarst, gevolgd door consistentie tussen meerdere reviews die hetzelfde beeld schetsen (48%). Ook het platform waarop de review staat (31%) en de transparantie van de afzender - een volledige naam (26%) of een zichtbaar LinkedIn-profiel (25%) - spelen een rol.

Kortom: hoe herkenbaarder de afzender, hoe geloofwaardiger de beoordeling.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Bij het kiezen van een zakelijke dienstverlener willen mensen weten wie een bedrijf aanbeveelt en waarom. Tegelijkertijd staat online vertrouwen steeds meer onder druk. Een zichtbaar profiel, bijvoorbeeld via LinkedIn, helpt om de afzender herkenbaar en controleerbaar te maken. Voor bedrijven ligt daar een kans: niet door harder te roepen hoe goed ze zijn, maar door zichtbaar te maken welke klanten hen écht aanbevelen en daar ook hun naam aan verbinden." Kees Rigter, medeoprichter van Van Harte Aanbevolen: "."

De boodschap voor bedrijven is helder: anonieme sterren overtuigen niemand meer. Transparante, controleerbare aanbevelingen van echte klanten wel.

Het onderzoek werd in april 2026 uitgevoerd door Factsnapp onder 1.000 Nederlanders.