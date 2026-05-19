Google heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O aangekondigd dat het in de herfst met twee slimme brillen komt. Daarnaast zet het overduidelijk hoog in op agentic AI, waarbij AI namens jou allemaal opdrachten uitvoert op basis van één prompt. Zo kun je een hele app voor een familie-weekendplanner laten maken met AI.

Google I/O

Google I/O was niet helemaal een verrassing, nadat Google natuurlijk vorige week al tijdens The Android Show het een en ander had aangekondigd, maar tijdens I/O kwam pas echt goed naar voren wat het van plan is met AI. Het moet vooral heel behulpzaam zijn en terwijl jij je laptop al hebt dichtgeklapt doorgaan met de stapjes binnen de opdrachten die jij het gegeven hebt.

Een van de grote drijvende krachten achter al die agentic AI die op eigen houtje opdrachten uitvoert. Je vraagt dus een vrij groot iets, en vervolgens deelt hij dat op in kleinere opdrachten die hij stuk voor stuk gaat doen. Daaraan ten grondslag ligt Gemini 3.5 Flash, de nieuwe Gemini-versie die nu aan de Gemini-app, Google Zoeken en de Gemini-API is toegevoegd.

Gemini Omni

Een andere grote update die Google aankondigde is Omni. Gemini Omni laat je je eigen video's vrij diep aanpassen met AI. Je kunt bijvoorbeeld jezelf als een glas-in-lood-schilderij laten weergeven, of je kunt allemaal sterren om je heen laten maken door kunstmatige intelligentie . Het gaat wederom allemaal op basis van een prompt op een natuurlijke manier, wat sowieso de boventoon voerde tijdens de presentatie. Jij hoeft alleen iets te zeggen in natuurlijke taal en Gemini gaat het uitvoeren.

Google Zoeken

Google Zoeken wordt beter omdat het zoals we eerder in dit artikel schreven apps kunt laten maken door Gemini. Het idee is dat Gemini bijvoorbeeld ook voorkeuren kent, zodat je kunt vragen of hij een gezinsweekend wil plannen en er ook meteen rekening kan worden gehouden met de voorkeuren van verschillende mensen binnen het gezin. Misschien houd je kind veel van schaken: dan zal hij eerder met een schaatsactiviteiten komen wanneer hij een familieweekend plant. Is je dochter vegetariër, dan wordt daar rekening mee gehouden n het aanraden van restaurants.

In het verlengde daarvan is er Gemini Spark, waarmee je in bijvoorbeeld Gmail en Docs een soort vraagbaak of maatje tot je beschikking hebt om mee te praten en vragen aan te stellen. Die zit ook in Gmail, zodat je makkelijker kan zoeken door je e-mail. Google introduceert ook een AI Ultra-abonnement dat start bij 100 dollar en de duurste die 250 dollar per maand was, gaat naar 200 dollar per maand. En we piepen hem er nog even tussen: YouTube heeft nu Ask YouTube: typisch iets voor mensen die vaak tutorials kijken over hoe ze iets moeten doen, voordat ze het zelf gaan doen. Je vraagt iets over hoe je bijvoorbeeld je badkamer moet kitten maar wel met kit die niet te duur is en het moet ook snel droog zijn, dan krijg je zowel video's om je uitleg te geven als tekst voor meer context.

Gemini audiobrillen

Google gaf een kleine sneak peek van een slimme bril met een schermpje in het glas, maar in de herst doet het eerst een voorzichtig stapje in de wereld van slimme brillen, namelijk met een variant die lijkt op de Ray-Ban met Meta. Een bril met Gemini als slimme assistent aan boord en met een camera, zodat je vragen kunt stellen over wat je ziet. Google is vooral leverancier van het Android-platform Android XR en werkt met Samsung, maar ook merken als Gentle Monster en Warby Parker om de brillen te maken. Er is nog niet heel veel bekend, alleen dat er de komende maanden wel meer over bekend wordt gemaakt.

De brillen kunnen nder andere helpen navgieren, foto'sen video's vastleggen en spraak en tekst vertalen.

Nieuw is ook Android Halo, maar daar was Google nog wat vaag over: het laat je zien waar je AI-agenten allemaal mee bezig zijn, gewoon op je telefoon. Je hoeft er niks mee, maar je hebt dan in ieder geval een idee van wat er zoal gebeurt, zonder dat je er te veel mee bezig hoeft te zijn.