Op zoek naar inspiratie voor Spotify? Claude is je man

Entertainment07 mei , 18:45doorLaura Jenny
Hoe goed Spotify ook is in het aanraden van muziek, soms merk je dat je toch net even iets meer wil. Maar je wil toch dat het past bij wat je graag luistert. Dat kan nu, want Spotify komt met podcast- en muziekaanraders via AI-chatbot Claude.

Claude en Spotify

Claude is de AI-chatbot van Anthropic, dat de laatste tijd veel in het nieuws is. Dat gaat echter niet over Claude, maar over Mythos, de AI die heel veel beveiligingsellende kan oplossen, maar ook heel veel beveiligingsproblemen zou kunnen veroorzaken, wanneer het in de verkeerde handen terechtkomt. Mythos hebben we als gewone burgers geen toegang toe: dat heeft Anthropic nu bij Apple, Google en Microsoft neergelegd om zwaktes in hun software te vinden. Maar er is wel Claude, de AI-chatbot waarmee je net als ChatGPT praatjes kunt maken, alles kunt vragen en redelijk vaak nog een juist antwoord krijgt ook.
Spotify maakt nu een koppeling met Claude mogelijk. Je kunt je account op Spotify linken aan dat van Claude, waarbij je dan AI kunt gebruiken om persoonlijke aanraders te krijgen. Je kunt het gebruiken als je gratis of betaald Spotify-gebruiker bent, en als je gratis Claude-gebruiker bent (of Pro of Max). Je kunt aan de Ai bijvoorbeeld vragen of hij nog een paar goede nummers weet voor wanneer je je klaarmaakt voor een feestje, of wanneer je van afromuziek houdt en door een break-up heen moet gaan. Hij komt dan op basis van wat je eerder hebt geluisterd met een playlist op de proppen.

Spotify Connect

Je kunt daarnaast ook gebruikmaken van Spotify Connect, wat inhoudt dat je kunt zien waar Spotify wordt afgespeeld en de controle over de muziek overnemen. Ook kun je tegen de chatbot zeggen dat hij een bepaald iets moet afspelen en dan kan hij dat doen.
Maar het leukste is dus die nieuwe functie, dat je aan de AI praktisch alles kunt vragen. Heb je heel veel behoefte aan liefdesliedjes, of wil je juist een playlists waarin niets zoetsappigs aan bod komt? Je hoeft het maar aan de AI te vragen en het komt. Normaliter kun je dat ook wel vragen, maar dan kent de AI je muzieksmaak niet en moet je zelf het nummer nog gaan opzoeken. Het gaat nu tussen Spotify en Claude een stuk gestroomlijnder en dat is slim, want hierdoor zul je er eerder gebruik van maken. En zo maak je dus ook vaker gebruik van de diensten van de twee techbedrijven.

doorLaura Jenny

