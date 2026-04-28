Spotify heeft heerlijke zoveel-beats-per-minute hardloopafspeellijsten, maar nu doet het nog een stapje meer voor wie de streamingdienst gebruikt met sporten. Het komt met workouts die je kunt volgen: je ziet op je smartphone of televisie wat je moet doen en je kunt het nadoen. Sporten als yoga en pilates bijvoorbeeld.

Sportify

Spotify heeft samengewerkt met onder andere Caitlin K’eli, Chloe Ting en Abi Mills om content te maken en zijn leden aan het zweten te krijgen. Het biedt de workouts aan aan zowel Premium als gratis gebruikers. In landen als de Verenigde Staten heeft het ook nog een samenwerking met Peloton waarmee je meer dan 1.400 klasjes kunt volgen voor je huisfiets, maar het is in Nederland niet echt een ding, waardoor wij het bij yoga en andere fitnessoefeningen houden.

Spotify geeft aan dat 70 procent van de Premium-gebruikers maandelijks een workout doen en dat er wereldwijd 150 miljoen fitnessplaylists actief zijn. Muziek kan op veel manieren helpen bij het sporten: het kan je afleiden van het sporten, zodat je het langer volhoudt. Ook kun je het gebruiken om er echt op hard te lopen, dus bij elke beat een voet op de grond te zetten. Spotify weet natuurlijk dat het vaak gebruikt wordt voor dat doel, maar heeft er tot nu toe niet heel erg veel mee gedaan, maar nu gaat het er heel enthousiast mee bezig en hoopt dat zijn gebruikers dat ook doen.

Sporten met je streamingdienst

Je kunt de fitnessvideo’s inschakelen door binnen de Spotify-app naar Fitness te zoeken. Je komt dan al gauw bij de Fitness Hub terecht en daar kun je zowel klasjes vinden als afspeellijsten om je in de juiste mindset te krijgen, of je even te laten bewegen. De workouts zijn wel in het Engels, al zijn er ook een paar in het Spaans en Duits. Je kunt de workouts ook downloaden om ze offline te gebruiken, dus dan kun je bijvoorbeeld op vakantie blijven doorsporten.